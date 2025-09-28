38 perce
Illedelmesek és kedvesek a Szolnokon és Tószegen dolgozó filippínók, akikkel a kosárpályán is találkozhatunk
Folyamatosan nő a vendégmunkások száma hazánkban. Jelenleg körülbelül 130-140 ezer külföldi munkavállaló dolgozik Magyarországon. Korábban az ukránok voltak többségben, akik egy könnyített eljárás során, a Nemzeti Kártya segítségével tudtak munkát vállalni. Azonban ma már jelentős számban érkeznek a Fülöp-szigetekről, Vietnámból és Indonéziából is. Dolgoznak filippínók Szolnokon és Tószegen is. De mit csinálnak szabadidejükben?
Térségünkben számos gyártószalag melletti, valamint egyéb fizikai munkára keresnek cégek, gyárak, üzemek munkavállalókat, mely helyekre évek óta külföldiek jelentkezését is várják. Több vármegyei cég foglalkoztat vendégmunkásokat, kiknek jelenléte, a közösségi életben való részvétele egyre inkább látható. Filippínók Szolnokon és Tószegen is vannak.
Szolnok két közterületén hétvégente egy rendkívül szimpatikus külföldi közösség, fülöp-szigeteki vendégmunkások rendeznek gyakorta kosárlabda-tornákat. A kosarazó filippínók java része a tószegi Accel Hunland kerékpár-gyárban dolgozik összeszerelő-munkásként. Közel másfél száz fülöp-szigeteki él és dolgozik Szolnokon.
A filippínók többsége jól beszél angolul, és bár elszigetelt kisebbségként vannak jelen a munkahelyükön és a szolnoki sportpályákon, de a helyiekkel bármikor szívesen váltanak néhány szót. Magukról keveset beszélnek, viszont igen illedelmesek és kedvesek.
– A mintegy nyolcezer szigetet magába foglaló Fülöp-sziget egy szigetállam Délkelet-Ázsiában – szólaltattuk meg a filippínó-közösség egyik szóvivőjét, Raymond San Antoniót.
A munkavállaló filippínók Szolnokon a kosárlabdázásban pihenik ki magukat
– Dolgozni jöttünk Magyarországra, de ha van egy kis szabadidőnk, akkor hazánk legnépszerűbb, első számú sportágát, a kosárlabdát űzzük. Itt Szolnokon több sportpálya is van, ahol önfeleden játszhatunk – mondta Raymond San Antonio.
A fülöp-szigeteki vendégmunkások többsége fiatal férfi, akik gyártószalag mellett dolgoznak, vagy egyéb fizikai munkát végeznek. Hazánkba általában egyedül érkeznek, és pár hét, de inkább hónap elteltével térnek vissza hazájukba.
A családjuk nélkül itt tartózkodó fiatalemberek a keresetük nagy részét hazautalják, és fizetésükből csak annyit tartanak maguknál, amelyből napi szükségleteiket fedezik.
A filippínók Szolnokon, a Mártírok útja 8. szám alatti hajdani ÁÉV munkásszállón laknak. Hétvégente a Tiszaligetben, a Szolnoki Sportcentrum „Tiéd itt a tér!” nevű nyitott sportpályáján, vagy a Tallinn városrészben található Ormos Imre parkban gyűlnek össze, akár egyszerre harmincan-negyvenen is. A hagyományos ötször ötös kosárlabdát játsszák, olykor úgy, hogy a hazájuk bajnokságában tavaly óta bevezetett négypontos kosártalálatot is jegyzik. A pályákat sportszerűen, tisztán tartva használják, játékukat a fair play szellemében űzik.
A Fülöp-szigetek lakosságának túlnyomó többsége, közel 90 százaléka római katolikus hitű, így a Fülöp-szigetek Ázsia legnagyobb katolikus országa, de kisebbségben muszlimokat és protestánsokat is lehet találni. A főleg a tószegi Accel Hunland kerékpárgyárban dolgozó, erősen vallásos filippínókkal vasárnaponként a Belvárosi nagytemplom (hivatalosan Szentháromság római katolikus templom) hátsó padsoraiban is találkozhatunk.
Ezek a fiatal, dolgos fülöp-szigetekiek békés emberek, szabályt szegni, randalírozni, erőszakoskodni nem szoktak.
