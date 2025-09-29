2 órája
Fontos ügy miatt keltek útra Szolnokon – galériával
Alzheimer-kór világnapján sétát szervezett a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája.
Lila lufikkal a kezükben indultak útnak, hogy egy fontos ügyre hívják fel a figyelmet Szolnokon
Fotó: Nagy Balázs
Sétát szerveztek a demenciával élőkért a vármegyeszékhelyen. Szeptember az Alzheimer-kór világnapja, ennek keretében szervezte meg a JNSZV
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája a programot. A résztvevők a Hild térről indultak, és a Kossuth térig sétáltak, felhívva ezzel a figyelmet a betegségben szenvedőkre és családjaikra.
