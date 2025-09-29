szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Alzheimer-kór világnapja

2 órája

Fontos ügy miatt keltek útra Szolnokon – galériával

Címkék#séta#Alzheimer-világnap#Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet#egészségügy

Alzheimer-kór világnapján sétát szervezett a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája.

Nagy Balázs
Lila lufikkal a kezükben indultak útnak, hogy egy fontos ügyre hívják fel a figyelmet Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

Sétát szerveztek a demenciával élőkért a vármegyeszékhelyen. Szeptember az Alzheimer-kór világnapja, ennek keretében szervezte meg a JNSZV
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája a programot. A résztvevők a Hild térről indultak, és a Kossuth térig sétáltak, felhívva ezzel a figyelmet a betegségben szenvedőkre és családjaikra. 

Sétát szerveztek a demenciával élőkért Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

