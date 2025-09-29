Fontos ügy miatt keltek útra Szolnokon – galériával

Sétát szerveztek a demenciával élőkért a vármegyeszékhelyen. Szeptember az Alzheimer-kór világnapja, ennek keretében szervezte meg a JNSZV

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája a programot. A résztvevők a Hild térről indultak, és a Kossuth térig sétáltak, felhívva ezzel a figyelmet a betegségben szenvedőkre és családjaikra.