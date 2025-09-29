Fontos eszközre van szüksége Gizi néninek, aki 108 évesen épp most gyűrt le egy tüdőgyulladást

Száznyolc elképesztő esztendő, melyből minden magyar tanulhatna. Gizi néni egy harcos, túlélte a történelem viszontagságait, legutóbb pedig arról írhattunk, hogy kórházba kerülése után csodával határos módon gyűrte le a tüdőgyulladást. Azóta viszont újabb hír került napvilágra, nem mozdul a lakásából, fontos segédeszközre van szükség – írta meg a Bors.

Gizi néni élete példa lehet mindenki száméra

Gizi néni, a példaértékű túlélő

Áprilisban hírportálunk munkatársai, és egy egész ország szorított Gizi néniért, miután egy hirtelen jött tüdőgyulladás miatt kórházba került. Akkor megnyugtató híreket közölhettünk, miután a nehezén túlesett a 108 éves asszony, otthonában lábadozott tovább. Kisebbik fia párja, Edit még azt is nyilatkozta, Gizi néni már a pedikűrös érkezésére készül. Hiába a betegség, a karcagi születésű szépkorú példaértékűen áll az élethez, és a legapróbb dolgokra is odafigyel magával kapcsolatban. Így talán nem is csoda felépülése, és az hogy kivételesen magas életkora ellenére fizikailag és szellemileg is irigylésre méltóan aktív életet él. Korát meghazudtoló módon bánik a számítógéppel, és szívesen társasjátékozik is.

Élete példaértékű, mely miatt az egész országban ismertté vált, és még egy könyvbe is bekerült. Átélte a második világháború borzalmait, hősies módon megmentette édesanyja és keresztanyja életét egy budapesti bombázás során, számos szakterületen letette névjegyét és még Móricz Zsigmonddal is összebarátkozott gyermekkorában.

Fontos segédeszközre van szüksége Gizi néninek

Gizi néninek minden egyes nap ragyogó mosoly ül az arcán, és bár igyekszik maga megoldani mindent, most mégis egy fontos segédeszközre van szüksége. A Bors adta hírül jelenlegi állapotát: a szépkorú asszony bal kezét megviselte a kórházban kapott infúzió, ezért még mindig nehezen tudja mozgatni. Gizi néni hallókészüléket használ, miután nagyot hall, valamint speciális, ortopéd cipőre van szüksége, mert nehezen mozog. A cipőt már megrendelték és hamarosan meg is kaphatja.