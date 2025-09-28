Mitől lesz igazán jó a habos isler? Így kell elkészíteni a szolnokiak kedvenc sütijét – videóval

Már a HÍR-védjegy fontos állomást jelentett a szolnoki habos isler számára a hungarikumok közé kerülés felé vezető úton.

Öt évvel ezelőtt Csányi Sándor gasztolovag (balra), Móra Edit, a Marcipán Cukrászda vezetője, illetve Székely Szilárd cukrász mutatták az akkor HÍR-védjegyet kiérdemlő szolnoki habos islert a Marcipán Cukrászdában

Fotó: Nagy Balázs

Az eredeti recept szerint lekváros a töltelék

Korábban Móra László, a legendás szolnoki Kádár-műhely (később Tünde, ma Black Cat) cukrásza, majd a családi vállalkozásként működő Marcipán Cukrászda korábbi vezetője, valamint egykori „kollégája”, Kovács Gábor, a szolnoki Tisza Szálló cukrászdájának vezetője emlékezett meg hírportálunknak is a szolnoki habos isler eredetéről. A két „mestercukrász-cukrászmester” természetesen a receptet és az elkészítés fortélyait is megosztotta velünk.

A tősgyökeres szolnokiak meg vannak győződve róla, hogy az isler nevű kerek sütemény tölteléke fehér hab. A „javíthatatlan” helyi édesszájúak persze jól ismerik az eredeti, osztrák, lekváros töltetűt is, ami részben alapját adta a szolnoki cukrászterméknek.

Az isler – alapvetően ischler – a nevét egy gyönyörű alpesi településről, Bad Ischlről kapta. A fürdőváros 1849 és 1914 között élte fénykorát, mikoris Ferenc József osztrák császárnak, magyar királynak itt volt a nyári rezidenciája. A süteményt először Richard Kurth, a Sacher Cukrászda mestercukrásza készítette el a császár tiszteletére, még az 1850-es években. A cukrászda ma is működik, és természetesen ischler is kapható. Az eredeti recept kicsit más, mint amit Szolnokon ismerünk. Az egyszerűbb változat csokikrémmel van töltve, de létezik ünnepi, karácsonyi verziója is, ebbe ribizlilekvár kerül, és kávéízű a máz rajta.

Minden a tojásfehérjékkel kezdődött

Nos, sok más izgalmas sütemény mellett a legendás szolnoki Kádár cukrászdában is kapható volt egykoron a lekváros ischler. S hogy miként keletkezett a szolnoki isler, amely ma már meghódította a világot? Erről mesélt Móra László, a Marcipán cukrászda mestercukrásza, aki maga is attól a szakembertől tanulta el a szakma fortélyait, aki a Kádár-műhely cukrászmestere volt.

A habos islert Hegedűs László cukrásznak lehet köszönni az 1960-as évekből, aki anno a Kádár Kálmán Szapáry utcai cukrászdájának volt a főcukrászmestere. A jó szakember ismérve, hogy semmit sem hagy pocsékba menni. Laci bácsi azon gondolkodott, mit kezdjen a megmaradt tojásfehérjékkel. Végül felverte azokat habbá, forró, éppen százharminc fokos cukorsziruppal édesítette, és egy csöppnyi ecettel stabilizálta az állagát. Legelőször vajas tésztába töltötte a masszát, de az hamar megkeményedett. A linzer viszont idővel még puhábbá is vált, maradt tehát a csöppnyi fahéjjal ízesített omlós linzertészta

– emlékezett korábban vissza a helyi isler születésére Móra László. Hegedűs László cukrász egyébiránt 1997. október 14-én, életének 85. évében hunyt el.