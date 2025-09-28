1 órája
Mitől lesz igazán jó a habos isler? Így kell elkészíteni a szolnokiak kedvenc sütijét – videóval
A mennyei ízek országába kívánkozik. A szolnoki habos isler öt évvel ezelőtt kapott HÍR (Hagyományok, Ízek, Régiók)-védjegyet, majd bekerült a Szolnoki, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Értéktárakba, azóta a méltán népszerű cukrászsütemény jó úton halad az „örökkévalóság” felé.
Már a HÍR-védjegy fontos állomást jelentett a szolnoki habos isler számára a hungarikumok közé kerülés felé vezető úton.
Az eredeti recept szerint lekváros a töltelék
Korábban Móra László, a legendás szolnoki Kádár-műhely (később Tünde, ma Black Cat) cukrásza, majd a családi vállalkozásként működő Marcipán Cukrászda korábbi vezetője, valamint egykori „kollégája”, Kovács Gábor, a szolnoki Tisza Szálló cukrászdájának vezetője emlékezett meg hírportálunknak is a szolnoki habos isler eredetéről. A két „mestercukrász-cukrászmester” természetesen a receptet és az elkészítés fortélyait is megosztotta velünk.
A tősgyökeres szolnokiak meg vannak győződve róla, hogy az isler nevű kerek sütemény tölteléke fehér hab. A „javíthatatlan” helyi édesszájúak persze jól ismerik az eredeti, osztrák, lekváros töltetűt is, ami részben alapját adta a szolnoki cukrászterméknek.
Az isler – alapvetően ischler – a nevét egy gyönyörű alpesi településről, Bad Ischlről kapta. A fürdőváros 1849 és 1914 között élte fénykorát, mikoris Ferenc József osztrák császárnak, magyar királynak itt volt a nyári rezidenciája. A süteményt először Richard Kurth, a Sacher Cukrászda mestercukrásza készítette el a császár tiszteletére, még az 1850-es években. A cukrászda ma is működik, és természetesen ischler is kapható. Az eredeti recept kicsit más, mint amit Szolnokon ismerünk. Az egyszerűbb változat csokikrémmel van töltve, de létezik ünnepi, karácsonyi verziója is, ebbe ribizlilekvár kerül, és kávéízű a máz rajta.
Minden a tojásfehérjékkel kezdődött
Nos, sok más izgalmas sütemény mellett a legendás szolnoki Kádár cukrászdában is kapható volt egykoron a lekváros ischler. S hogy miként keletkezett a szolnoki isler, amely ma már meghódította a világot? Erről mesélt Móra László, a Marcipán cukrászda mestercukrásza, aki maga is attól a szakembertől tanulta el a szakma fortélyait, aki a Kádár-műhely cukrászmestere volt.
A habos islert Hegedűs László cukrásznak lehet köszönni az 1960-as évekből, aki anno a Kádár Kálmán Szapáry utcai cukrászdájának volt a főcukrászmestere. A jó szakember ismérve, hogy semmit sem hagy pocsékba menni. Laci bácsi azon gondolkodott, mit kezdjen a megmaradt tojásfehérjékkel. Végül felverte azokat habbá, forró, éppen százharminc fokos cukorsziruppal édesítette, és egy csöppnyi ecettel stabilizálta az állagát. Legelőször vajas tésztába töltötte a masszát, de az hamar megkeményedett. A linzer viszont idővel még puhábbá is vált, maradt tehát a csöppnyi fahéjjal ízesített omlós linzertészta
– emlékezett korábban vissza a helyi isler születésére Móra László. Hegedűs László cukrász egyébiránt 1997. október 14-én, életének 85. évében hunyt el.
A Kádárban az islerhabot egy ideig kakaóporral ízesítették, de ezt a vendégek nem szerették annyira, így maradt a hófehér tojásfehérje. A felső linzerlapot eleinte olvasztott csokoládéval vonták be. Majd amikor már Hegedűs és Móra együtt dolgoztak, kitalálták, hogy ne csokival, hanem karamellel ízesített és színezett aranybarna fondanttal „öntsék nyakon” a sütit. A titok pedig az, hogy a máz akkor marad színes és fényes, ha a linzertésztát forró baracklekvárral lekenik, és erre öntik rá a fondantot. A tészta pedig a nagyon finomra őrölt diótól válik még porhanyósabbá és ízletesebbé. Nos, ez a fondanttal bevont tojásfehérje-habos cukrásztermék az „isler-csoport” szolnoki változata.
Az értéktárak szolnoki kincse, a helyi habos isler híre mára átlépte az országhatárt, és Európa-szerte vannak hódolói a fondantos-habos finomságnak. Eljutott már a sütemény Ausztriába, Olaszországba, Franciaországba, Görögországba, sőt az Egyesült Államokba is. Manapság nagyon sok hazai cukrászat készít habos islert is, köztük természetesen a Móra-műhely, illetve a Gróf Szapáry Gyula-díjas Marcipán Cukrászda is.
Így készítsd el a virtigli szolnoki habos islert!
A habos isler egyik házilag elkészíthető receptje Móra László és Kovács Gábor mestercukrászok szerint körülbelül 30-40 darab lesz belőle, a szaggató méretétől függően. Sütési hőfok: 180 C-fok. Sütési mód: alul-felül sütés.
Hozzávalók tésztához:
- 58 dkg liszt
- 32 dkg margarin
- 16 dkg porcukor
- 2 tojássárgája
- fél citrom reszelt héja
- 1 tasak sütőpor
- 1 evőkanál víz
Hozzávalók töltelékhez:
- 5 tojásfehérje
- 150 ml víz
- 40 dkg porcukor
- 2 evőkanál citromlé
Hozzávalók mázhoz:
- 40-50 dkg tortabevonó vagy 5 tábla étcsoki
- 7 evőkanál napraforgó olaj
Elkészítés:
Omlós tésztát készítünk a hozzávalókból, betesszük a hűtőbe 1-2 órára. Ezután kinyújtjuk 3-4 milliméternyi vastagságúra és kör alakú szaggatóval kiszaggatjuk. Sütőpapírral bélelt gáz tepsiben világos sárgára sütjük. Kihűtjük. Közben a vizet a cukorral felforraljuk, kicsit hűtjük, de még melegen a citromlével ízesített tojásfehérjéhez adjuk, amit gőz felett kemény habbá verünk.
Egy-egy kihűlt tésztakorongra nyomózsák segítségével habot formázunk, és lefedjük egy másik koronggal. Felolvasztjuk a csokit, hozzákeverjük a napraforgóolajat, hogy hígítsuk, és selymesebbé tegyük. Alaposan keverjük el, hogy ne váljon el, és ne legyen csíkos a mázunk. Egyenként belemártjuk a sütiket, és ha kicsit megdermedt, olvasztott fehér csoki csíkokkal díszíthetjük.
