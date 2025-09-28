szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

2 órája

Díszpolgári címet vehetett át a város büszkesége, Bordás Réka Bánhalmán

Címkék#szoljon videó#I Hal-és Vadétel Főző Fesztivál#díszpolgár#Bordás Réka#gasztronómia

Bánhalmán szombaton az ízeket, hagyományokat és közösséget ünnepelték. Az I. Hal- és Vadétel Főző Fesztiválon a környező vadásztársaságok és helyi közösségek mutatták be legfinomabb fogásaikat.

Daróczi Erzsébet

Bánhalmán szombaton rendezték meg az I. Hal- és Vadétel Főző Fesztivált. Ez a nap a közösségről, a hagyományokról, az ízekről és az élményekről szólt. A főzőversenyre a környező vadásztársaságok, a helyi közösségek is beneveztek. Így több helyen készült halászlé, de volt hortobágyi húsos palacsinta, vadkacsapörkölt, halpaprikás kemencés túrós csuszával, a nagykunsági betyároknál vörösboros aszalt szilvás borz is főtt. Amíg a bográcsokban készültek a fantasztikus hal- és vadételek, közben színes programok várták a színpadon a szép számú látogatót.

Hal- és Vadétel Főző Fesztiválon
Ízek kavalkádja és hagyományok ünnepe az I. Hal- és Vadétel Főző Fesztiválon Bánhalmán
Fotó: Daróczi Erzsébet

Hagyományok és ízek a Hal- és Vadétel Főző Fesztiválon

Az ünnepi pillanatok részeként átadták a Kenderes város díszpolgára és a Bánhalmáért díjat is. Utóbbit Kerék Imre vállalkozó kapta, aki 35 éve nagy gonddal, szakmai hozzáértéssel dolgozik földjein, és évek óta támogatja a helyi programok megvalósítását. Maróti Imre is Bánhalmáért díjat vett át Barabásné Forgács Edit polgármestertől. Ő is évtizedek óta családjával gazdálkodik a településen és számára Bánhalma a világ közepe. Szívügyének érzi a közösségi jólétet, ezért támogatja is a programokat.

I. Hal- és Vadétel Főző Fesztivál Bánhalmán

Fotók: Daróczi Erzsébet

Kenderes város díszpolgári címét Bordás Réka magyar válogatott kézilabdázó, az FTC játékosa vehette át. Réka édesapjától, Bordás József világbajnoki ezüstérmes és olimpiai negyedik helyezett kézilabdázótól szerette meg ezt a sportágat, amit ma már magas szinten művel. Pályafutását Túrkevén kezdte, majd játszott Debrecenben is. 2021-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, ott volt a tokiói olimpián, a világbajnokságon, tavaly a párizsi olimpián tagja volt a 6. helyezést elérő válogatottnak, illetve az Európa-bajnokságon bronzérmet szerző magyar csapatnak is. Réka példamutató sportember, aki nemcsak Kenderes hírnevét öregbíti, hanem életútja a kenderesi-bánhalmai fiatal generációnak is inspiráció.

