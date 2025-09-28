Díszpolgári címet vehetett át a város büszkesége, Bordás Réka Bánhalmán

Bánhalmán szombaton rendezték meg az I. Hal- és Vadétel Főző Fesztivált. Ez a nap a közösségről, a hagyományokról, az ízekről és az élményekről szólt. A főzőversenyre a környező vadásztársaságok, a helyi közösségek is beneveztek. Így több helyen készült halászlé, de volt hortobágyi húsos palacsinta, vadkacsapörkölt, halpaprikás kemencés túrós csuszával, a nagykunsági betyároknál vörösboros aszalt szilvás borz is főtt. Amíg a bográcsokban készültek a fantasztikus hal- és vadételek, közben színes programok várták a színpadon a szép számú látogatót.

Ízek kavalkádja és hagyományok ünnepe az I. Hal- és Vadétel Főző Fesztiválon Bánhalmán

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az ünnepi pillanatok részeként átadták a Kenderes város díszpolgára és a Bánhalmáért díjat is. Utóbbit Kerék Imre vállalkozó kapta, aki 35 éve nagy gonddal, szakmai hozzáértéssel dolgozik földjein, és évek óta támogatja a helyi programok megvalósítását. Maróti Imre is Bánhalmáért díjat vett át Barabásné Forgács Edit polgármestertől. Ő is évtizedek óta családjával gazdálkodik a településen és számára Bánhalma a világ közepe. Szívügyének érzi a közösségi jólétet, ezért támogatja is a programokat.