1 órája
Akkora halat fogott a Tisza-tavi horgász, hogy felemelni is alig bírta – videóval
Duplán le a kalappal dr. Szilágyi Szabolcs előtt: kifogni és felemelni sem lehetett egyszerű a pontyot, amit a Tisza-tóban csalt horogra.
Hatalmas pontyot fogtak a Tisza-tóban
Forrás: Illusztráció / MW Archívum
Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország
Egy igazi Tisza-tavi óriást emelt partra múlt pénteken a Poroszlói-medencében dr. Szilágyi Szabolcs – számolt be Facebook-oldalán a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi kirendeltsége. Szákig terelni sem lehetett kis mulatság az állatot, mivel az a mérlegelésen 28,8 kilogrammot nyomott. A jószág akkora volt, hogy a fotózás erejéig horgásztársai segítették megtartani a halat az ügyes pecásnak. A pontyot egyébként egyszer már kifogták: még 2023. május 10-én, a Rábolyon, az International Wild Carp Challenge-en. Akkor 21,72 kilogramm volt a súlya, vagyis azóta több mint hét kilót gyarapodott.
