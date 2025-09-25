Akkora halat fogott a Tisza-tavi horgász, hogy felemelni is alig bírta – videóval

Egy igazi Tisza-tavi óriást emelt partra múlt pénteken a Poroszlói-medencében dr. Szilágyi Szabolcs – számolt be Facebook-oldalán a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi kirendeltsége. Szákig terelni sem lehetett kis mulatság az állatot, mivel az a mérlegelésen 28,8 kilogrammot nyomott. A jószág akkora volt, hogy a fotózás erejéig horgásztársai segítették megtartani a halat az ügyes pecásnak. A pontyot egyébként egyszer már kifogták: még 2023. május 10-én, a Rábolyon, az International Wild Carp Challenge-en. Akkor 21,72 kilogramm volt a súlya, vagyis azóta több mint hét kilót gyarapodott.

