Méltó helyre költözött a jászkunsági vadásztársadalom központja – galériával, videóval

A jászkunsági vadásztársadalom számára régóta köztudott, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara Petőfi úti bázisa már régóta méltatlan körülmények között kénytelen a közösség életét és feladatait ellátni. Az évek óta tartó „új székházkutató forrásmunka” végére a közelmúltban pont került.

Csáki Kálmán zenepedagógus (jobbra) tanítványainak vadászkürt-fanfárja nyitotta meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara új szolnoki székházának avatóünnepségét

Fotó: Mészáros János

A térségi vadászkamara fellegvára méltóbb helyre aligha kerülhetett volna. Szeptember 26-án ünnepélyesen és hivatalosan átadták, illetve megnyitották az immáron a szolnoki Tallinn városrészben, a Városmajor út 30. szám alatt található új bázisát.