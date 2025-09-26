szeptember 26., péntek

Új bázis

2 órája

Méltó helyre költözött a jászkunsági vadásztársadalom központja – galériával, videóval

Címkék#ünnepség#Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara#Dr Kovács Sándor#Országos Magyar Vadászati Védegylet

A hazai vadászkamara legfőbb elöljárói érkeztek meg pénteken Szolnokra, a vármegyei szervezet új székház avatójára. Dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, valamint Bajdik Péter főtitkár társaságában megjelent Benedek Fülöp, az Országos Magyar Vadászati Védegylet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei örökös elnöke is. A térségi vadászokat dr. Kovács Sándor, az OMV sportszakág elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara elnöke és Kasuba András, a szervezet titkára, míg Szolnok várost Nagy István városatya képviselte.

Mészáros Géza

A jászkunsági vadásztársadalom számára régóta köztudott, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara Petőfi úti bázisa már régóta méltatlan körülmények között kénytelen a közösség életét és feladatait ellátni. Az évek óta tartó „új székházkutató forrásmunka” végére a közelmúltban pont került.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara
Csáki Kálmán zenepedagógus (jobbra) tanítványainak vadászkürt-fanfárja nyitotta meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara új szolnoki székházának avatóünnepségét
Fotó: Mészáros János

A térségi vadászkamara fellegvára méltóbb helyre aligha kerülhetett volna. Szeptember 26-án ünnepélyesen és hivatalosan átadták, illetve megnyitották az immáron a szolnoki Tallinn városrészben, a Városmajor út 30. szám alatt található új bázisát.

Átadták a vadászok új bázisát Szolnokon

Fotók: Mészáros János

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara csodás székháza

Vadászkürtök fanfárja mellett, majd a vadászhimnusz elhangzása után a hallgatóság dr. Kovács Sándor vármegyei vadászkamarai elnöktől tájékozódhatott a székházfoglaló előzményeiről és körülményeiről, majd az ünnepi beszédeket követően az ünnepség résztvevői körbejárták a korszerűen felszerelt épületet, melyben fotógyűjtemények, korabeli dokumentumok és látványos trófeakiállítás emlékeztetik a látogatót arra, hogy a természet csodájánál aligha van becsesebb élmény.

A résztvevők körbejárták a korszerűen felszerelt épületet Fotó: Mészáros János 

 

