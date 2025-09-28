1 órája
Több százan pattantak nyeregbe és fedezték fel a Jászság páratlan természeti értékeit
A mozgás élménye, a nyarat idéző meleg több száz bringást vonzott Jászberény egyik legnépszerűbb szabadidősport-eseményére szeptember 20-án, szombaton. A Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra immár 34. alkalommal tette próbára a kihívást keresőket.
A XXXIV. Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra különböző nehézségi szinteken négy távon – 20, 35, 50 és 80 kilométer – indult. A természet ölelésében közel 800 résztvevő tette próbára magát.
Kalandos utakon tekertek a népszerű kerékpáros teljesítménytúra résztvevői
A nagy hagyományokkal rendelkező kerékpáros teljesítménytúra célja a Zagyvamenti- és a Hajta Természetvédelmi Területeinek megismertetése. Nem verseny volt, így mindenki a saját tempójában teljesítette a célként megjelölt távot.
XXXIV. Zagyva-Hajta Kerékpáros TeljesítménytúraFotók: Pesti József
A Zagyva-Hajta teljesítménytúra nemcsak egyéni kihívás, hanem igazi közösségi élmény is: családok, baráti társaságok, egyesületek tagjai remek hangulatban tekertek együtt. A szervezők a frissítő pontokon energiadús finomságokkal és vízzel várták a kerékpárosokat. A kalandos út végén a túrát teljesítők kitűzőt és oklevelet kaptak.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Drámai tömegbaleset után ért a Jászkunságba a Tour de Hongrie mezőnye, így haladták át Fényszarun