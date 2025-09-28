szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával és videóval

1 órája

Több százan pattantak nyeregbe és fedezték fel a Jászság páratlan természeti értékeit

Címkék#bringás#szoljon videó#útvonal#szabadidősport#élmény

A mozgás élménye, a nyarat idéző meleg több száz bringást vonzott Jászberény egyik legnépszerűbb szabadidősport-eseményére szeptember 20-án, szombaton. A Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra immár 34. alkalommal tette próbára a kihívást keresőket.

Illés Anita

A XXXIV. Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra különböző nehézségi szinteken négy távon – 20, 35, 50 és 80 kilométer – indult. A természet ölelésében közel 800 résztvevő tette próbára magát. 

Sokakat vonzott a kerékpáros teljesítménytúra.
Több száz bringás tekerte végig a Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra útvonalait 
Fotó: Pesti József

Kalandos utakon tekertek a népszerű kerékpáros teljesítménytúra résztvevői

A nagy hagyományokkal rendelkező kerékpáros teljesítménytúra célja a Zagyvamenti- és a Hajta Természetvédelmi Területeinek megismertetése. Nem verseny volt, így mindenki a saját tempójában teljesítette a célként megjelölt távot. 

XXXIV. Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra

Fotók: Pesti József

A Zagyva-Hajta teljesítménytúra nemcsak egyéni kihívás, hanem igazi közösségi élmény is: családok, baráti társaságok, egyesületek tagjai remek hangulatban tekertek együtt. A szervezők a frissítő pontokon energiadús finomságokkal és vízzel várták a kerékpárosokat. A kalandos út végén a túrát teljesítők kitűzőt és oklevelet kaptak. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu