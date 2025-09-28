Több százan pattantak nyeregbe és fedezték fel a Jászság páratlan természeti értékeit

A XXXIV. Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra különböző nehézségi szinteken négy távon – 20, 35, 50 és 80 kilométer – indult. A természet ölelésében közel 800 résztvevő tette próbára magát.

Több száz bringás tekerte végig a Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra útvonalait

Fotó: Pesti József

Kalandos utakon tekertek a népszerű kerékpáros teljesítménytúra résztvevői

A nagy hagyományokkal rendelkező kerékpáros teljesítménytúra célja a Zagyvamenti- és a Hajta Természetvédelmi Területeinek megismertetése. Nem verseny volt, így mindenki a saját tempójában teljesítette a célként megjelölt távot.