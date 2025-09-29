szeptember 29., hétfő

Újra mindenkit összekovácsolt a Kertvárosi Kerekező Szolnokon

Vasárnap immár hetedik alkalommal rendezték meg a közösséget megmozgató családi programot. A Kertvárosi Kerekező idén is játékokkal, sporttal és jótékonysági akciókkal várta a résztvevőket.

Kiss János

Vasárnap délelőtt immár 7. alkalommal rendezték meg a Kertvárosi Kerekező elnevezésű programot. A Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár hét éve azzal a céllal szervezte meg az első ilyen eseményét, hogy a környezethez illő, sok mozgással, játékkal fűszerezett szabadtéri programot hívjon életre az itt élő családok számára. 

kertvárosi kerekező
Mosollyal, sporttal és sok közös élménnyel telt a hetedik Kertvárosi Kerekező program
Fotó: Kiss János

Sport, játék és jótékonyság a Kertvárosi Kerekezőn

Ez a nap azóta is mindig összehozza a városrész apraját-nagyját: a helyi lakosok a szervezésből is kiveszik a részüket és gyakran valamilyen jótékonysági cél is megjelenik a Kerekezőn. Idén a Szolnok Orcas Hockey SE – Szolnoki Jégpálya mutatkozott be és jótékonysági sütivásárral is őket lehetett támogatni. Aki vásárolt a helyszínen az általuk készített finomságokból, azok a fiatal Orcák felszerelését, utazását és a jégpálya fenntartását segítették. 

A jéghokisoknál is lehetett pecséteket gyűjteni a menetlevélbe, de további érdekes helyszínek is várták a gyermekeket. Kipróbálhatták a Gördögök Sportegyesület kerékpáros ügyességi pályáját, játszhattak régi, népi fa játékokkal a Tesz-Vesz Alapítvány jóvoltából, körbe kerekezhették a kertvárosi utcákat rejtett jeleket keresve, kézműveskedhettek, beszállhattak a rendőrautóba, próbára tehették KRESZ tudásukat. A napot tombola húzás zárta, ahol mindenkinek jutott egy pici apróság a sok-sok felajánló jóvoltából. A fődíj most is egy finom torta volt. Mosoly, jókedv, sok baráti találkozás és beszélgetés – ezzel vált teljessé és kerekké a Kertvárosi Kerekező.

Kertvárosi Kerekező program

Fotók: Kiss János

 

 

