Élteket sodorhatsz veszélybe, ha ebben a helyzetben rosszul döntesz!

Sokak számára a KRESZ-vizsga óta problémát jelentenek azok a kereszteződések, ahol a főútvonal kanyarodik. Legújabb KRESZ-tesztünkben most minden kérdésedre választ találhatsz.

Nem meglepő, hiszen ezek a közlekedési helyzetek még a tapasztalt sofőröket is könnyen összezavarhatják, főleg, ha egyszerre több jármű érkezik a csomóponthoz. Ilyenkor a jobbkéz-szabály nem mindig egyértelműen követhető, és a főút irányváltoztatása tovább nehezíti a döntést.

Legfrissebb KRESZ-tesztünk éppen ezt a gyakori, ám sokak számára problémás helyzetet vizsgálja: egy forgalmas kereszteződésbe három jármű érkezik különböző irányokból, eltérő szándékkal, miközben a figyelmeztető tábla kanyarodó főútvonalat jelez.

A kérdés pedig az, hogy melyik jármű haladjon át először a fenti ábrán látható kereszteződésben?

