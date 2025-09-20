1 órája
Élteket sodorhatsz veszélybe, ha ebben a helyzetben rosszul döntesz!
Próbáld ki magad legújabb KRESZ-tesztünkkel, és tudd meg, hogy mennyire ismered a közlekedési szabályokat! Lehet, hogy most szembesülsz azzal, mit kellett volna másként tenned egy éles forgalmi helyzetben.
Sokak számára a KRESZ-vizsga óta problémát jelentenek azok a kereszteződések, ahol a főútvonal kanyarodik. Legújabb KRESZ-tesztünkben most minden kérdésedre választ találhatsz.
Nem meglepő, hiszen ezek a közlekedési helyzetek még a tapasztalt sofőröket is könnyen összezavarhatják, főleg, ha egyszerre több jármű érkezik a csomóponthoz. Ilyenkor a jobbkéz-szabály nem mindig egyértelműen követhető, és a főút irányváltoztatása tovább nehezíti a döntést.
Legfrissebb KRESZ-tesztünk éppen ezt a gyakori, ám sokak számára problémás helyzetet vizsgálja: egy forgalmas kereszteződésbe három jármű érkezik különböző irányokból, eltérő szándékkal, miközben a figyelmeztető tábla kanyarodó főútvonalat jelez.
A kérdés pedig az, hogy melyik jármű haladjon át először a fenti ábrán látható kereszteződésben?
Tekintsd meg az alábbi videót, amely további útmutatást nyújt ehhez a helyzethez
