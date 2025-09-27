2 órája
Sziréna a kereszteződésben – te tudod, mit kell tenned?
Sokan zavarba jönnek, amikor megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik – különösen egy egyenrangú kereszteződésben. KRESZ-tesztünk egy ilyen szituációt mutat be. Nézd meg a képet, gondold át a sorrendet, és ellenőrizd, mennyire vagy képben!
Sokan lefagynak, amikor megszólal a sziréna, és egy mentőautó közeledik a kereszteződésben. KRESZ-tesztünk pontosan ezt a helyzetet vizsgálja. Ismered a helyes sorrendet?
Ez a KRESZ-teszt a tapasztalt sofőröket is meglepheti
A megkülönböztető jelzést használó járművek elsőbbsége sokaknak még mindig fejtörést okoz, főleg egy egyenrangú útkereszteződésben. Ez a KRESZ-teszt arra kíváncsi, hogy te hogyan reagálnál. Kié az elsőbbség, ha egyszerre érkezik a kék autó, a motoros és a kisbusz, miközben a mentőautó is megkülönböztető jelzést ad? Gondold át, válaszd ki a helyes sorrendet, és tudd meg, mennyire vagy tisztában a szabályokkal!
Sikerült jól döntened? Megoldásért látogass el a Beol.hu-ra!
Nézd meg, hogyan boldogulsz más forgalmi helyzetekben
Kíváncsi vagy, jól ismered-e a helyes áthaladási sorrendet? Teszteld magad a feladványban! Ha pedig kedvet kaptál, próbáld ki korábbi KRESZ-tesztjeinket is – így játékos formában frissítheted fel a tudásodat, anélkül, hogy a tankönyvek fölött görnyednél.
