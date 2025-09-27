Sziréna a kereszteződésben – te tudod, mit kell tenned?

szeptember 27., szombat

Sokan zavarba jönnek, amikor megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik – különösen egy egyenrangú kereszteződésben. KRESZ-tesztünk egy ilyen szituációt mutat be. Nézd meg a képet, gondold át a sorrendet, és ellenőrizd, mennyire vagy képben!

Szoljon.hu

Sokan lefagynak, amikor megszólal a sziréna, és egy mentőautó közeledik a kereszteződésben. KRESZ-tesztünk pontosan ezt a helyzetet vizsgálja. Ismered a helyes sorrendet?

KRESZ-teszt
KRESZ-teszt: tudod, mit kell tenned, ha megszólal a sziréna?
Fotó: KRESZ Tanulás Otthon/Facebook

Ez a KRESZ-teszt a tapasztalt sofőröket is meglepheti

A megkülönböztető jelzést használó járművek elsőbbsége sokaknak még mindig fejtörést okoz, főleg egy egyenrangú útkereszteződésben. Ez a KRESZ-teszt arra kíváncsi, hogy te hogyan reagálnál. Kié az elsőbbség, ha egyszerre érkezik a kék autó, a motoros és a kisbusz, miközben a mentőautó is megkülönböztető jelzést ad? Gondold át, válaszd ki a helyes sorrendet, és tudd meg, mennyire vagy tisztában a szabályokkal!

Sikerült jól döntened? Megoldásért látogass el a Beol.hu-ra!

Nézd meg, hogyan boldogulsz más forgalmi helyzetekben

Kíváncsi vagy, jól ismered-e a helyes áthaladási sorrendet? Teszteld magad a feladványban! Ha pedig kedvet kaptál, próbáld ki korábbi KRESZ-tesztjeinket is – így játékos formában frissítheted fel a tudásodat, anélkül, hogy a tankönyvek fölött görnyednél.

 

