Sziréna a kereszteződésben – te tudod, mit kell tenned?

Sokan lefagynak, amikor megszólal a sziréna, és egy mentőautó közeledik a kereszteződésben. KRESZ-tesztünk pontosan ezt a helyzetet vizsgálja. Ismered a helyes sorrendet?

KRESZ-teszt: tudod, mit kell tenned, ha megszólal a sziréna?

Ez a KRESZ-teszt a tapasztalt sofőröket is meglepheti

A megkülönböztető jelzést használó járművek elsőbbsége sokaknak még mindig fejtörést okoz, főleg egy egyenrangú útkereszteződésben. Ez a KRESZ-teszt arra kíváncsi, hogy te hogyan reagálnál. Kié az elsőbbség, ha egyszerre érkezik a kék autó, a motoros és a kisbusz, miközben a mentőautó is megkülönböztető jelzést ad? Gondold át, válaszd ki a helyes sorrendet, és tudd meg, mennyire vagy tisztában a szabályokkal!

