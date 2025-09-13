Mutatjuk a legnehezebb KRESZ-tesztet, amivel mostanában találkoztál

Előfordulhat, hogy nem működik a jelzőlámpa, vagy a forgalmat más okból rendőr irányítja. Ezekben az esetekben elengedhetetlen a karjelzések ismerete. A közlekedésben résztvevőknek pontosan tudniuk kell, mit jelent a rendőr testhelyzete, karjának felemelése vagy oldalra nyújtása. Készítettünk egy KRESZ-tesztet, amellyel kiderítheted, te jól reagálnál-e egy ilyen különleges helyzetben.

Egy sokak által rettegett helyzetet kell megoldani ebben a KRESZ-tesztben: rendőr irányítja a forgalmat

Forrás: Részlet a KRESZ TV videójából

A kérdés a következő: melyik autó haladhat át a kereszteződésen?

A helyes válaszhoz előbb vizsgáljuk meg a rendőr testhelyzetét, amely merőlegesen áll a „B” jelű, szürke autóra, így letiltja annak továbbhaladását. A jobb kezében lévő bottal pedig az „A” jelű, sárga autó indulását akadályozza meg.

Így tehát a kereszteződésben kizárólag a „C” jelű, piros autó hajthat át.

Merre indulhatunk tovább?

A szabály úgy szól, hogy rendőri irányítás esetén vagy mindegyik irányba mehetünk, vagy egyikbe sem. Így a fenti helyzetben a piros autó jobbra kis ívben, egyenesen (a rendőr mögött) és balra nagy ívben (a karjelzésnek megfelelően a rendőr előtt) is haladhat.

Tedd próbára magad korábbi KRESZ-tesztjeinkkel!

Számos helyzetet bemutattunk már az ezt megelőző tudáspróbáinkban. Ha további kihívásokat keresel, oldd meg korábbi feladatainkat is.

Frissítsd fel tudásod!

Ha pedig szeretnéd megismerni, átismételni az összes rendőri karjelzést, nézd meg a lenti videót.