2 órája
Sokan buknak el ezen a kérdésen a KRESZ-vizsgán – neked sikerül megoldani?
Nem mindig olyan egyszerű eldönteni, kié az elsőbbség egy kereszteződésben, főleg, ha villamos, motor és autó is egyszerre érkezik. Új KRESZ-tesztünkkel most te is próbára teheted a tudásodat!
A közlekedési helyzetek gyakran egyszerűnek tűnnek, mégis könnyen hibázhat az, aki nem figyel eléggé a KRESZ szabályaira, főleg, ha még kevés tapasztalattal rendelkezik. Új KRESZ-tesztünkben most egy különleges szituációval találkozhatsz: egy villamos, egy motoros és egy autós érkezik egyszerre egy egyenrangú kereszteződéshez. Vajon ki indulhat tovább elsőként?
Ez a KRESZ-teszt a tapasztalt sofőröket is meglepheti
Bár a Jászkunságban nincs villamosforgalom, a környező nagyvárosokban – például Budapesten vagy Szegeden – mindennapos szereplője a közlekedésnek. Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk a velük kapcsolatos szabályokkal, hiszen egy apró figyelmetlenség is balesethez vezethet.
Sikerült jól döntened? Megoldásért látogass el a Baon.hu-ra!
