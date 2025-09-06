Sokan buknak el ezen a kérdésen a KRESZ-vizsgán – neked sikerül megoldani?

A közlekedési helyzetek gyakran egyszerűnek tűnnek, mégis könnyen hibázhat az, aki nem figyel eléggé a KRESZ szabályaira, főleg, ha még kevés tapasztalattal rendelkezik. Új KRESZ-tesztünkben most egy különleges szituációval találkozhatsz: egy villamos, egy motoros és egy autós érkezik egyszerre egy egyenrangú kereszteződéshez. Vajon ki indulhat tovább elsőként?

KRESZ-teszt: tudod, kinek van elsőbbsége?

Ez a KRESZ-teszt a tapasztalt sofőröket is meglepheti

Bár a Jászkunságban nincs villamosforgalom, a környező nagyvárosokban – például Budapesten vagy Szegeden – mindennapos szereplője a közlekedésnek. Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk a velük kapcsolatos szabályokkal, hiszen egy apró figyelmetlenség is balesethez vezethet.

