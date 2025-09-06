Sokan buknak el ezen a kérdésen a KRESZ-vizsgán – neked sikerül megoldani?

szeptember 6., szombat

Nem mindig olyan egyszerű eldönteni, kié az elsőbbség egy kereszteződésben, főleg, ha villamos, motor és autó is egyszerre érkezik. Új KRESZ-tesztünkkel most te is próbára teheted a tudásodat!

A közlekedési helyzetek gyakran egyszerűnek tűnnek, mégis könnyen hibázhat az, aki nem figyel eléggé a KRESZ szabályaira, főleg, ha még kevés tapasztalattal rendelkezik. Új KRESZ-tesztünkben most egy különleges szituációval találkozhatsz: egy villamos, egy motoros és egy autós érkezik egyszerre egy egyenrangú kereszteződéshez. Vajon ki indulhat tovább elsőként?

Ez a KRESZ-teszt a tapasztalt sofőröket is meglepheti

Bár a Jászkunságban nincs villamosforgalom, a környező nagyvárosokban – például Budapesten vagy Szegeden – mindennapos szereplője a közlekedésnek. Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk a velük kapcsolatos szabályokkal, hiszen egy apró figyelmetlenség is balesethez vezethet.

Nézd meg, hogyan boldogulsz más forgalmi helyzetekben

Kíváncsi vagy, jól ismered-e a helyes áthaladási sorrendet? Teszteld magad a feladványban! Ha pedig kedvet kaptál, próbáld ki korábbi KRESZ-tesztjeinket is – így játékos formában frissítheted fel a tudásodat, anélkül, hogy a tankönyvek fölött görnyednél.

 

