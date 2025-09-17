Ne menj, inkább rohanj az Auchanba: különleges termék került a polcokra, roham indulhat érte

Még mindig nem csökken a lelkesedés a csúnyácska, szőrös plüssök iránt, és most az Auchan olyat lépett, aminek sokan örülnek. Nem mindennapi Labubuval várják a vásárlókat.

Továbbra is nagyon népszerű a Labubu, most az Auchanban kapható különleges változatban

A Labubu a mostani fiataloknak az, ami az idősebb generációnak a Moncsicsi volt. Egy fura kis plüss, amit szinte mindenhova magával visz az ember. A Labubu azonban nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is lázban tartja. Tetemes összegeket képesek néhányan elkölteni egy-egy ritkábbnak számító plüssre.

Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a Labubu sikerének egyik titka, hogy a vásárló vakon választ, tehát nem tudja, mit rejt a csomagolás. Ezzel ment szembe most az Auchan, ugyanis „csupaszon”, csomagolás nélkül lehet megvásárolni az áhított figurát.

A zsákbamacska élmény így ugyan elmarad, de a vásárló biztos lehet benne, hogy olyan plüssel lesz gazdagabb, ami valóban elnyeri a tetszését.

Hihetetlen összegeket adnak érte

Az eredeti Labubu árai tízezer forint körül mozognak, azonban van, aki ennél is továbbmegy, és egyenesen gyűjtői darabokat keres. Egy külföldi aukción például több mint 50 millió forintnak megfelelő összegért kelt el egy igen ritka példány.

Annyira népszerű a Labubu, hogy hamisítják

Ha valami nagy népszerűségnek örvend, akkor azt biztosan elkezdik másolni. Így történt ez a fura kis szörnyecskékkel is, elárasztották a piacokat a hamisítványok. Sok helyen ugyan feltüntetik, hogy ezek nem eredetik, de még így is borsos árat kérnek el értük. A NAV a közelmúltban 43 ezer hamis játékfigurát foglalt le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ezek között nagyrészt a a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű figurák hamisítványait találtak meg. A termékek többségében Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból jöttek – írta meg a Világgazdaság.