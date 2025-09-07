szeptember 7., vasárnap

Láma született

3 órája

Ezt látni kell! Mutatjuk, mennyire elbűvölő a szolnoki vadaspark új jövevénye

Új jövevénnyel bővült a Bagolyvár Vadaspark nagy családja. Láma született a szolnoki állatparkban. Az újszülött igencsak különleges.

Rimóczi Ágnes

Láma bébi a szolnoki Bagolyvár Vadaspark új lakója. Mutatjuk, mennyire elbűvölő.

láma született Szolnokon
Ugye, milyen elbűvölő? Kis láma született a szolnoki vadasparkban
Forrás: NEFAG Zrt. Facebook-oldala

– Nagy meglepetés ért bennünket – adta hírül a NEFAG Zrt. szombaton délelőtt a társaság közösségi oldalán. Természetesen arról is beszámoltak, hogy miért nagy az öröm házuk táján.

Különleges a kis láma színe

– Világos/fehér – de nem albínó – színezetű lámabébi látta meg a napvilágot ma reggelre vadasparkunkban – részletezték. Mint írják: az újszülött kis láma és a büszke szülők is jól vannak, a kis jövevény ismerkedik új lakóhelyével.

 

