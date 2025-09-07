Láma született
3 órája
Ezt látni kell! Mutatjuk, mennyire elbűvölő a szolnoki vadaspark új jövevénye
Új jövevénnyel bővült a Bagolyvár Vadaspark nagy családja. Láma született a szolnoki állatparkban. Az újszülött igencsak különleges.
Láma bébi a szolnoki Bagolyvár Vadaspark új lakója. Mutatjuk, mennyire elbűvölő.
– Nagy meglepetés ért bennünket – adta hírül a NEFAG Zrt. szombaton délelőtt a társaság közösségi oldalán. Természetesen arról is beszámoltak, hogy miért nagy az öröm házuk táján.
Különleges a kis láma színe
– Világos/fehér – de nem albínó – színezetű lámabébi látta meg a napvilágot ma reggelre vadasparkunkban – részletezték. Mint írják: az újszülött kis láma és a büszke szülők is jól vannak, a kis jövevény ismerkedik új lakóhelyével.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre