Ezt látni kell! Mutatjuk, mennyire elbűvölő a szolnoki vadaspark új jövevénye

Láma bébi a szolnoki Bagolyvár Vadaspark új lakója. Mutatjuk, mennyire elbűvölő.

Ugye, milyen elbűvölő? Kis láma született a szolnoki vadasparkban

Forrás: NEFAG Zrt. Facebook-oldala

– Nagy meglepetés ért bennünket – adta hírül a NEFAG Zrt. szombaton délelőtt a társaság közösségi oldalán. Természetesen arról is beszámoltak, hogy miért nagy az öröm házuk táján.

Különleges a kis láma színe

– Világos/fehér – de nem albínó – színezetű lámabébi látta meg a napvilágot ma reggelre vadasparkunkban – részletezték. Mint írják: az újszülött kis láma és a büszke szülők is jól vannak, a kis jövevény ismerkedik új lakóhelyével.