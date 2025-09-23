Népszerű slágerek, móka és közösség – egy jászberényi csapat nyerte a zenei vetélkedőt – galériával

A jászdózsai könyvtár és a „Jászdózsa Községért” Alapítvány ebben az évben is vetélkedőre hívta a zene szerelmeseit a Magyar Dal Napja alkalmából. Az izgalmas találkozót szeptember 20-án, szombaton rendezték meg a Petőfi Művelődési Házban.

Játékos feladatokat kaptak a csapatok a Magyar Dal Napja alkalmából tartott jászdózsai zenei vetélkedőn

Fotó: Pesti József

Közösségi élményt adott a Magyar Dal Napja

A Magyar Dal Napját Presser Gábor kezdeményezésére először 2008-ban rendezték meg. A következő évtől szeptember második vasárnapja vált a magyar zene- és dalszerzők ünnepévé. A jászdózsai rendezvényen Baranyi Sándor polgármester köszöntötte a zenekedvelőket. Hat csapat mérte össze tudását a vetélkedőn, melyen a hatvanas évektől napjainkig tartó időszak zenéiből kaptak különböző játékos feladatokat a zenekedvelők. Az izgalmas tudáspróbát a jászberényi Apropó csapat nyerte. Második helyen a jászdózsai Music-Kell végzett, míg a harmadik helyezést a jászágói Dallamvadászok érték el.