szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Magyar dal napja

2 órája

Népszerű slágerek, móka és közösség – egy jászberényi csapat nyerte a zenei vetélkedőt – galériával

Címkék#zene#feladat#élmény#vetélkedő

Magyar slágerektől volt hangos szeptember 20-án, szombaton a jászdózsai Petőfi Sándor Művelődési Ház. A Magyar Dal Napja alkalmából rendezett vidám zenei vetélkedő idén is összehozta a zenekedvelőket.

Illés Anita

A jászdózsai könyvtár és a „Jászdózsa Községért” Alapítvány ebben az évben is vetélkedőre hívta a zene szerelmeseit a Magyar Dal Napja alkalmából. Az izgalmas találkozót szeptember 20-án, szombaton rendezték meg a Petőfi Művelődési Házban. 

Igazi ünneppé vált a Magyar Dal Napja.
Játékos feladatokat kaptak a csapatok a Magyar Dal Napja alkalmából tartott jászdózsai zenei vetélkedőn
Fotó: Pesti József

Közösségi élményt adott a Magyar Dal Napja 

A Magyar Dal Napját Presser Gábor kezdeményezésére először 2008-ban rendezték meg. A következő évtől szeptember második vasárnapja vált a magyar zene- és dalszerzők ünnepévé. A jászdózsai rendezvényen Baranyi Sándor polgármester köszöntötte a zenekedvelőket. Hat csapat mérte össze tudását a vetélkedőn, melyen a hatvanas évektől napjainkig tartó időszak zenéiből kaptak különböző játékos feladatokat a zenekedvelők. Az izgalmas tudáspróbát a jászberényi Apropó csapat nyerte. Második helyen a jászdózsai Music-Kell végzett, míg a harmadik helyezést a jászágói Dallamvadászok érték el. 

A Magyar Dal Napja Jászdózsán

Fotók: Pesti József

 


 


 

