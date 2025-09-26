Városi mulatság miatt útlezárásra kell készülni Kunhegyes ezen részén

A Mihály-napi Sokadalom programjainak zavartalan megvalósítása érdekében szeptember 27-én szombaton 6 és 24 óra között lezárják a Kálvin utcát Kunhegyesen – értesített hivatalos felületén az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ. Mint írták, a Kálvin utca lakói számára biztosított lesz a közlekedés a szakaszon.

Lezárják szombaton a kunhegyesi Kálvin utcát a Mihály-napi Sokadalom idejére

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Jön a Mihály-napi Sokadalom Kunhegyesen

A kiemelt városi rendezvénynek számító Mihály Napi Sokadalom programjait szeptember 26-án és 27-én tartják meg a településen. Pénteken a művházban könyvbemutatóval, kiállítással, színházi előadással veszi kezdetét a sorozat, míg szombaton reggeltől késő estig tartó kínálattal várják az érdeklődőket.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Reggel nyolckor főzőversennyel és háziasszonyvetélkedővel kezdődik a program, amelyet hivatalosan tíz órakor nyitnak meg, 16 órakor pedig emléktábla-avatásra kerül sor. Emellett egész napra jutnak zenei fellépők, előadást ad többek között Fehér Krisztián és az Irigy Hónaljmirigy is. Ezeken felül vásár és gyermekprogramok is kísérik a sokadalom rendezvény-felhozatalát.