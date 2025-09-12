Több év kihagyás után, újra motoros felvonulással kezdődött a Gulyásfesztivál – galériával

Ezen a hétvégén rendezik meg a Szolnoki Gulyásfesztivált a Tiszaligetben.

Pénteken délután jótékonysági városi motoros felvonulással vette kezdetét a program. Több év kihagyás után ismét megrendezték a látványos parádét.

A résztvevők a Tiszaligetből indultak és a megyeszékhely utcáin vonultak a járművekkel.