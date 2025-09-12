Parádés volt
3 órája
Több év kihagyás után, újra motoros felvonulással kezdődött a Gulyásfesztivál – galériával
Látványos motoros felvonulással vette kezdetét a Szolnoki Gulyásfesztivál.
Ezen a hétvégén rendezik meg a Szolnoki Gulyásfesztivált a Tiszaligetben.
Pénteken délután jótékonysági városi motoros felvonulással vette kezdetét a program. Több év kihagyás után ismét megrendezték a látványos parádét.
A résztvevők a Tiszaligetből indultak és a megyeszékhely utcáin vonultak a járművekkel.
Motoros felvonulás a Szolnoki Gulyásfesztiválon, 2025Fotók: Mészáros János
14 órája
Gulyásfőzés, pálinkamustra, rock életérzés – így kapcsolódhatunk ki ezen a hétvégén
