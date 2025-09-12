szeptember 12., péntek

Mária névnap

Parádés volt

1 órája

Több év kihagyás után, újra motoros felvonulással kezdődött a Gulyásfesztivál – galériával

Címkék#Tiszaliget#szolnoki gulyásfesztivál#motoros felvonulás

Látványos motoros felvonulással vette kezdetét a Szolnoki Gulyásfesztivál.

Mészáros János

Ezen a hétvégén rendezik meg a Szolnoki Gulyásfesztivált a Tiszaligetben.

Pénteken délután jótékonysági városi motoros felvonulással vette kezdetét a program. Több év kihagyás után ismét megrendezték a látványos parádét.

A résztvevők a Tiszaligetből indultak és a megyeszékhely utcáin vonultak a járművekkel.

Motoros felvonulás a Szolnoki Gulyásfesztiválon, 2025

Fotók: Mészáros János

 

