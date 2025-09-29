Csak akkor látod meg a lényeget a képen, ha átlag feletti az IQ-d

Az optikai illúziók azért érdekesek, mert az ember nagyon rövid idő alatt felmérheti képességeit, ám egyik-másik esetben a legélesebb látást is megzavarhatja. Az alábbi kép is egy ilyen feladvány, mert elsőre csak néhány krikszkraksznak látszik. De nézd meg alaposan, mert ha látod, amit látni kell, akkor van egy jó hírünk számodra: átlag feletti az IQ-d.

Ha megfejted ezt az optikai illúziót, akkor az nagyon jót jelent!

Forrás: Ilja Klemencov

Szakemberek szerint egy ilyen teszt azt mutatja meg, hogy mennyire képes az illető a lényegre fókuszálni és kiszűrni a lényeget a látottakból. A feladat az, hogy 15 másodperc alatt meglássuk, mi rejlik a vonalak között. Ha ez sikerül, az a kutatók szerint azt jelenti, hogy a magas intelligenciával rendelkező emberek közé tartozunk.

És hogy mi az optikai illúzió megoldása?

Azt a Beol.hu cikkére kattintva megtudod.