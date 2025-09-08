Így hozd ki a legtöbbet az őszből, ezt a tíz dolgot muszáj kipróbálnod

Szeretnéd feldobni valahogy az unalmas, szürke hétköznapokat őszi programokkal? Jobbnál-jobb lehetőségek várnak rád, csak a kreativitásodra és a lelkesedésedre van szükség.

Az ősz nemcsak komor, hanem kifejezetten hangulatos is tud lenni

Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW archív

1. Öltöztessük a házat őszi ruhába

Az őszről az elsők között mindenkinek a nagy, színes falevelű fák és a gesztenyék jutnak eszükbe. Ezeket becsempészhetjük az otthonunkba is. Ha például összegyűjtjük őket, az asztalon elrendezhetünk egy tányérba. Őszi színekben és illatokban pompázó gyertyákkal is díszíthetjük otthonunkat, emellett a nappaliban nagyon jól mutatnak az évszakhoz illeszkedő díszpárnák. Ha van egy kedvenc foteled, béleld ki egy vastag pléddel, amelyben bekuckózhatsz a hidegebb napokon. Utolsó simításként pedig igazi hangulatfénybe varázsolhatod az egész lakást őszi ledes égősorokkal.

2. Gondoskodjunk más élőlényekről

Ha elérkeznek a hidegebb hónapok, az őshonos madaraink nehezebben találnak ennivalót. Ezen tudunk mi magunk is segíteni. Csodálatos őszi program barkácsolni egy aranyos kis madáretetőt, amibe magokat teszünk, hogy könnyebben megtalálják a kis csicsergők a számukra megfelelő eledelt. Többféle dologból kialakíthatóak madáretetők, például üres PET-palackokból, fából, konzervdobozokból. Az elkészítésének csak a kreativitásunk szab határt.

Ha elkezdjük etetni a madarakat, fontos, hogy a tél végéig folytassuk is

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW archív

Azonban fontos néhány dolgot tudnunk a madáretetésről. Ha elkezdjük élelemmel ellátni őket, akkor ne hagyjuk abba egészen a tavasz beköszöntéig, ugyanis hozzászoknak ahhoz, hogy ott találnak élelmet. A következő évben pedig mindenképpen kezdjük újra az első fagy beálltával, ugyanis a madarak emlékeznek arra, hol gondoskodtak róluk. Fontos, hogy nem szabad őket pékáruval, kenyérrel vagy sós, fűszeres étellel etetni. A megfelelő számukra a magvak, főleg a napraforgómag, köles, lenmag, de a cinkegolyó, alma, dió és mogyoró is tökéletes választás nekik.

3. A hangulat elengedhetetlen

Még mindig a kézműveskedésnél maradva: nagyszerű dolog együtt, közösen gyertyát önteni. Nem átlagos gyertyára gondoltunk. Színes, őszi színeket felhasználva, vagy esetleg falevelekkel díszítve nagyon szép tárgyakat készíthetünk. Lehetőségünk van arra is, hogy aromákat tegyünk bele, ilyenkor lehetőleg őszi illatokat válasszunk, mint például fahéj, szilva, narancs vagy sütőtök.