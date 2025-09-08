43 perce
Így hozd ki a legtöbbet az őszből, ezt a tíz dolgot muszáj kipróbálnod
Már az ősz kopogtat az ajtón, és itt az iskolakezdés is. Cikkünkben összeszedtünk néhány dolgot, amelyet érdemes kipróbálni, ha beköszöntött az ősz.
Szeretnéd feldobni valahogy az unalmas, szürke hétköznapokat őszi programokkal? Jobbnál-jobb lehetőségek várnak rád, csak a kreativitásodra és a lelkesedésedre van szükség.
1. Öltöztessük a házat őszi ruhába
Az őszről az elsők között mindenkinek a nagy, színes falevelű fák és a gesztenyék jutnak eszükbe. Ezeket becsempészhetjük az otthonunkba is. Ha például összegyűjtjük őket, az asztalon elrendezhetünk egy tányérba. Őszi színekben és illatokban pompázó gyertyákkal is díszíthetjük otthonunkat, emellett a nappaliban nagyon jól mutatnak az évszakhoz illeszkedő díszpárnák. Ha van egy kedvenc foteled, béleld ki egy vastag pléddel, amelyben bekuckózhatsz a hidegebb napokon. Utolsó simításként pedig igazi hangulatfénybe varázsolhatod az egész lakást őszi ledes égősorokkal.
2. Gondoskodjunk más élőlényekről
Ha elérkeznek a hidegebb hónapok, az őshonos madaraink nehezebben találnak ennivalót. Ezen tudunk mi magunk is segíteni. Csodálatos őszi program barkácsolni egy aranyos kis madáretetőt, amibe magokat teszünk, hogy könnyebben megtalálják a kis csicsergők a számukra megfelelő eledelt. Többféle dologból kialakíthatóak madáretetők, például üres PET-palackokból, fából, konzervdobozokból. Az elkészítésének csak a kreativitásunk szab határt.
Azonban fontos néhány dolgot tudnunk a madáretetésről. Ha elkezdjük élelemmel ellátni őket, akkor ne hagyjuk abba egészen a tavasz beköszöntéig, ugyanis hozzászoknak ahhoz, hogy ott találnak élelmet. A következő évben pedig mindenképpen kezdjük újra az első fagy beálltával, ugyanis a madarak emlékeznek arra, hol gondoskodtak róluk. Fontos, hogy nem szabad őket pékáruval, kenyérrel vagy sós, fűszeres étellel etetni. A megfelelő számukra a magvak, főleg a napraforgómag, köles, lenmag, de a cinkegolyó, alma, dió és mogyoró is tökéletes választás nekik.
3. A hangulat elengedhetetlen
Még mindig a kézműveskedésnél maradva: nagyszerű dolog együtt, közösen gyertyát önteni. Nem átlagos gyertyára gondoltunk. Színes, őszi színeket felhasználva, vagy esetleg falevelekkel díszítve nagyon szép tárgyakat készíthetünk. Lehetőségünk van arra is, hogy aromákat tegyünk bele, ilyenkor lehetőleg őszi illatokat válasszunk, mint például fahéj, szilva, narancs vagy sütőtök.
4. Legfinomabb ősz
Az őszi időszakból nem maradhatnak ki az őszi ízek sem. Ki tudna ellenállni egy sütőtökkrémlevesnek vagy egy fahéjas csigának? Ezeket otthon is elkészíthetjük könnyedén. Emellé egy igazi friss must igazán feldobja ezt a fázós időszakot.
5. Ha fázol, garantáltan felmelegít
A hideg közeledtével sem szükséges lemondanunk a fürdőzésről. A termálfürdők nemcsak szórakozásra, hanem felmelegedésre is lehetőséget adnak. A testet és lelket melegíti, ahogy a gőzben ülünk és beszélgetünk legközelebbi barátainkkal. Garantáltan nem fogjátok megbánni!
6. Baráti társasággal az egyik legjobb program a szalonnasütés
A szalonnasütés nem a nyár közepén a legjobb, hiszen az amúgy is forró napon még a tűz is melegít. Ősszel azonban nagyon kellemes, ahogy az enyhén csípős hidegben felmelegszünk a tűz mellett. Ha gondolkodtunk azon valaha is, hogy érdemes-e ősszel szalonnát sütni, a válasz egyértelműen: igen!
7. Ha egyedüllétre vágysz, ide bújj el!
Az őszi reggelekben egy valami közös: a köd. Minden ősszel ismerősként köszöntjük. Vannak, akik félnek a ködben, de vannak, akik élvezik. A következő programot mindkét típusnak ajánljuk. Ha céltalanul sétálgatsz a ködben, biztosan megbarátkozol vele. A ködnek van egy olyan elképesztő hatása, mintha csak te lennél a világban, senki más. Ez a rejtekhely nagyszerű alkalmat nyújt a gondolkodásra és az elcsendesedésre.
8. Színesebbé és érdekesebbé teszik az életünket a versek
A következő programot azoknak ajánljuk, akik szeretnek olvasni, bár talán azok is kedvet kapnak hozzá, akik annyira nem rajonganak ezért a tevékenységért. Az őszi versek olvasása biztosan meghozza az évszaknak megfelelő hangulatot. A verseskötet mellé ajánlatos a kedvenc plédünkbe burkolózni, és közben valamilyen forró italt kortyolgatni.
9. Ha már unjuk a bezártságot
Ehhez a programhoz ki kell mozdulnunk a négy fal közül. Jász-Nagykun-Szolnok megyében számos kirándulóhely várja az itt élőket és ide látogatókat. Kiváló kikapcsolódást nyújt az egész családnak, ha túracipőt húzunk és barangolunk a természetben, miközben az őszi színekbe öltözött tájban gyönyörködünk.
10. Gulyásfesztivál Szolnokon
Végül, de nem utolsó sorban egy különleges főzőversenyt hoztunk, amelyen mindenki jól érezheti magát. Idén szeptember 12–13. között rendezik meg a Tiszaligetben a Szolnoki Gulyásfesztivált. Nagyon jó szórakozás kicsiknek-nagyoknak, hiszen változatos programok várják az érdeklődőket: kirakodóvásárok, különböző gyermekprogramok és motorfelvonulás is.
Ezekkel a csodálatos, lélekmelengető programokkal garantáltan jól fogjátok érezni magatokat az egész őszi időszak alatt.