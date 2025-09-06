Vörös szőnyeg, vándorfakanál és zöld gondolatok: fergeteges volt az idei Őszi Vigasság is

Ahogy minden évben, idén is megrendezték a Szandaszőlősi Általános Iskola hagyományos Őszi Vigasság nevű programját, amely évtizedek óta a közösségépítés egyik legfontosabb eseménye a helyi családok, pedagógusok és diákok körében. Az idei rendezvény különleges tematikával, a fenntarthatóság jegyében zajlott, színes programokkal és vidám hangulattal örvendeztetve meg a résztvevőket.

Mindenki elámult az Őszi Vigasságon bemutatott újrahasznosított anyagokból készült ruhakölteményeken

Fotó: Avar Vanda

Őszi vigasság Szandaszőlősön a fenntarthatóság jegyébe

Az idei év fókuszában a fenntarthatóság állt, így a szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy kerüljék a műanyag evőeszközök, tányérok és poharak használatát, helyette mindenki hozzon magával saját, újrahasznosítható eszközöket. Ez a kezdeményezés nem csupán környezettudatosságra nevelt, hanem a közösségi összefogást is erősítette.

– Fontosnak tartjuk, hogy mindig valami tematika köré szerveződjön egy ilyen rendezvény, és a környezetvédelem kiemelten fontos intézményünk számára – mondta Király Eszter, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetője.