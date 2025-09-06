4 órája
Vörös szőnyeg, vándorfakanál és zöld gondolatok: fergeteges volt az idei Őszi Vigasság is
Évtizedes hagyományt folytattak szeptember első szombatján Szandaszőlősön. A minden évben nagy sikerrel megrendezett Őszi Vigasság ebben az évben nem csak a közösségi élményről, hanem a fenntarthatóságról is szólt.
Ahogy minden évben, idén is megrendezték a Szandaszőlősi Általános Iskola hagyományos Őszi Vigasság nevű programját, amely évtizedek óta a közösségépítés egyik legfontosabb eseménye a helyi családok, pedagógusok és diákok körében. Az idei rendezvény különleges tematikával, a fenntarthatóság jegyében zajlott, színes programokkal és vidám hangulattal örvendeztetve meg a résztvevőket.
Őszi vigasság Szandaszőlősön a fenntarthatóság jegyébe
Az idei év fókuszában a fenntarthatóság állt, így a szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy kerüljék a műanyag evőeszközök, tányérok és poharak használatát, helyette mindenki hozzon magával saját, újrahasznosítható eszközöket. Ez a kezdeményezés nem csupán környezettudatosságra nevelt, hanem a közösségi összefogást is erősítette.
– Fontosnak tartjuk, hogy mindig valami tematika köré szerveződjön egy ilyen rendezvény, és a környezetvédelem kiemelten fontos intézményünk számára – mondta Király Eszter, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetője.
Minden korosztály talált elfoglaltságot
A vigasság célja, ahogy Király Eszter fogalmazott, „hogy jól érezzük magunkat”. A programok széles skálája biztosította, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves elfoglaltságot. A családi versenyek, mint például a kapitánylabda, a gyerekeknek szervezett játékos vetélkedők, a kicsiket és nagyokat alaposan átmozgató Exatlon-pálya, illetve a beszélgetések és a közös tevékenységek mind hozzájárultak a közösségi szellem erősítéséhez.
A menedzser világban azt szokták mondani, hogy a fehér asztal mellett eltöltött vacsora a partnerrel mindig nagyon gyümölcsöző kapcsolatokat tud létrehozni. És ez így ide levetítve is igaz
– hangsúlyozta Eszter.
A rendezvény különleges hangulatát fokozta a vörös szőnyeges divatbemutató, amelyen – szintén a fenntarthatóságot hirdetve – a házi készítésű, újrahasznosított anyagokból kreált ruhakölteményeket vonultatták fel. Kreativitásban bizony nem volt hiány, a nézők egyik ámulatból estek a másikba, ahogy a diákok sorra mutatták be, mi mindenből lehet ruhát készíteni.
Főzőversenyt is tartottak
Az esemény végén hagyományos főzőversenyen több kategóriában is győztest hirdettek. A zsűri elnöke, Gaál Zoltán, a Dreher Étterem ügyvezetője, valamint az előző év abszolút győztese értékelte a pörkölt, paprikás krumpli és az „egyéb” kategóriákban készült ételeket. A győztes osztály egy vándorfakanál büszke birtokosa lett, míg a helyezést elérő gyerekek tortával ünnepelhettek. Az eredményhirdetés fél kettőkor zárta a programot, ahol minden résztvevő oklevelet kapott a versenyeken nyújtott teljesítményéért.
A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Őszi Vigassága idén is bizonyította, hogy a közös élmények és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség kéz a kézben járhat, miközben felejthetetlen pillanatokat szerez a résztvevőknek.
