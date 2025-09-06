szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával és videóval

1 órája

Vörös szőnyeg, vándorfakanál és zöld gondolatok: fergeteges volt az idei Őszi Vigasság is

Címkék#szoljon videó#Szandaszőlős#Őszi Vigasság#fenntarthatóság#főzőverseny

Évtizedes hagyományt folytattak szeptember első szombatján Szandaszőlősön. A minden évben nagy sikerrel megrendezett Őszi Vigasság ebben az évben nem csak a közösségi élményről, hanem a fenntarthatóságról is szólt.

Avar Vanda

Ahogy minden évben, idén is megrendezték a Szandaszőlősi Általános Iskola hagyományos Őszi Vigasság nevű programját, amely évtizedek óta a közösségépítés egyik legfontosabb eseménye a helyi családok, pedagógusok és diákok körében. Az idei rendezvény különleges tematikával, a fenntarthatóság jegyében zajlott, színes programokkal és vidám hangulattal örvendeztetve meg a résztvevőket.

Újrahasznosított ruhabemutatót is tartottak az idei Őszi Vigasságon.
Mindenki elámult az Őszi Vigasságon bemutatott újrahasznosított anyagokból készült ruhakölteményeken
Fotó: Avar Vanda

Őszi vigasság Szandaszőlősön a fenntarthatóság jegyébe 

Az idei év fókuszában a fenntarthatóság állt, így a szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy kerüljék a műanyag evőeszközök, tányérok és poharak használatát, helyette mindenki hozzon magával saját, újrahasznosítható eszközöket. Ez a kezdeményezés nem csupán környezettudatosságra nevelt, hanem a közösségi összefogást is erősítette.

– Fontosnak tartjuk, hogy mindig valami tematika köré szerveződjön egy ilyen rendezvény, és a környezetvédelem kiemelten fontos intézményünk számára – mondta Király Eszter, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetője.

Őszi Vigasság Szandaszőlősön

Fotók: Avar Vanda

Minden korosztály talált elfoglaltságot

A vigasság célja, ahogy Király Eszter fogalmazott, „hogy jól érezzük magunkat”. A programok széles skálája biztosította, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves elfoglaltságot. A családi versenyek, mint például a kapitánylabda, a gyerekeknek szervezett játékos vetélkedők, a kicsiket és nagyokat alaposan átmozgató Exatlon-pálya, illetve a beszélgetések és a közös tevékenységek mind hozzájárultak a közösségi szellem erősítéséhez.

A menedzser világban azt szokták mondani, hogy a fehér asztal mellett eltöltött vacsora a partnerrel mindig nagyon gyümölcsöző kapcsolatokat tud létrehozni. És ez így ide levetítve is igaz

– hangsúlyozta Eszter.

A rendezvény különleges hangulatát fokozta a vörös szőnyeges divatbemutató, amelyen – szintén a fenntarthatóságot hirdetve – a házi készítésű, újrahasznosított anyagokból kreált ruhakölteményeket vonultatták fel. Kreativitásban bizony nem volt hiány, a nézők egyik ámulatból estek a másikba, ahogy a diákok sorra mutatták be, mi mindenből lehet ruhát készíteni.

Főzőversenyt is tartottak

Az esemény végén hagyományos főzőversenyen több kategóriában is győztest hirdettek. A zsűri elnöke, Gaál Zoltán, a Dreher Étterem ügyvezetője, valamint az előző év abszolút győztese értékelte a pörkölt, paprikás krumpli és az „egyéb” kategóriákban készült ételeket. A győztes osztály egy vándorfakanál büszke birtokosa lett, míg a helyezést elérő gyerekek tortával ünnepelhettek. Az eredményhirdetés fél kettőkor zárta a programot, ahol minden résztvevő oklevelet kapott a versenyeken nyújtott teljesítményéért.

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Őszi Vigassága idén is bizonyította, hogy a közös élmények és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség kéz a kézben járhat, miközben felejthetetlen pillanatokat szerez a résztvevőknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu