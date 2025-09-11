Ez az élelmiszer a ruhásszekrénybe legalább annyira való, mint a fazékba

Kevesen gondolnák, hogy rizs nemcsak finom alapélelmiszerünk, hanem a háztartás más területein is hasznos anyag. Cikkünkből most kiderül, hogy mire hasznosíthatjuk az apró fehéres szemeket.

Ki gondolná, hogy a rizs a ruhák között is fontos szerepet kaphat?

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A rizs könnyen beszerezhető, nem drága, finom ételek készíthetők belőle, és még abban is segít, hogy a ruhák sokáig megőrizzék szépségüket – különösen, ha nedves, nyirkos lakásban élünk. Hogy mi a titok? A Mindmegette cikke szerint az apró, vízelnyelő képességéről ismert szemek remekül funkcionálnak páramentesítőként.

Elnyeli a nedvességet és szagtalanít

A rizs kiválóan felszívja a nedvességet, és így elkerülhetővé teszi a penészesedést, illetve a dohos szagokat a szekrényekben. Egy kis mennyiségű rizst egy szellőző vászonzsákba helyezve a ruhák közé tehetjük, és ezáltal megakadályozhatjuk a pára felhalmozódását – olvasható a cikkben.

Tovább fokozhatjuk a szagtalanító hatást néhány csepp illóolajjal, például levendulával vagy citrussal, ami kellemes illatot kölcsönöz a ruháknak.

A rizs távol tartja a molyokat is

A rizs nedvességelnyelő képessége mellett a molyok ellen is hatékony lehet. A száraz környezet kevésbé vonzza a kártékony rovarokat, így a rizs használatával csökkenthető a molyok megtelepedésének esélye, ami különösen fontos, ha természetes anyagú ruhákat is tárolunk.

És még a szövetek is hálásak lesznek

A páramentes környezet hosszú távon kíméletesebb a szövetekhez, mivel a nedvesség károsíthatja azok szerkezetét.

A rizs alkalmazása különösen hasznos a szezonális ruhák tárolásánál, amikor hosszabb ideig állnak érintetlenül. Így megőrizhetjük a ruhák eredeti állapotát anélkül, hogy azok idő előtt kopnának, gyűrődnének vagy tönkremennének.