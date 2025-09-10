Sokan hanyatt estek már a látványtól: benyitottunk a tiszafüredi sörös szentélybe – galériával

Minden az első sörrel kezdődött… Gazsó Lajos szinte gyerek volt még, amikor az első Zipfert hazavitte, és onnantól nem volt számára megállás... Mármint a gyűjtésben. Merthogy a tiszafüredi férfi nem az alkohol rabja, sört is csak hébe-hóba fogyaszt. A sörösdobozokat bezzeg annál szívesebben állítja ki odahaza. Olyannyira, hogy mára kétezer, különböző fajtájú dobozzal ékesítette otthoni garázsát. A minap hírportálunk számára is felnyitotta a tárolót, és megmutatta egyedülálló kollekcióját.

Gazsó Lajos garázsának falai sörösdobozokból állnak

Fotó: Nagy Balázs

Még a Csendes-óceán térségéből is van sörösdoboza

A garázsban persze autó már nem áll. És nekünk is érdemes volt macska-mód közlekedni, hiszen egy rossz mozdulat, és megindul a mind a négy falra, külön polcrendszerekre, akkurátus pontossággal felfuttatott gyűjtemény.

– Volt már, amelyik „lekéredzkedett”. És megesett az is, hogy törölgetés közben vagy kétszáz darab leesett. Volt hangja rendesen! – mesélte ottjártunkkor Lajos. Mint a nyugdíjas műszaki ellenőr elmondta, negyven éve vitte haza azt a bizonyos Zipfert. Méghozzá azért, mert akkortájt jöttek be az országba a nyugati márkák. Meglátta, érdekesnek tartotta, hát hazavitte. Az eredetileg fegyverneki férfi szülővárosa (akkor még faluja) után élt Karcagon, Kenderesen, Kisújszálláson, ahová éppen tanulmányai vagy munkája vitte. De ment vele a gyűjtemény is, amely egyre gyarapodott, míg végül az utóbbi 24 évben Tiszafüreden kiteljesedett.

Gazsó Lajos, a tiszafüredi sörösdoboz-birodalom létrehozója

Fotó: Nagy Balázs

– Már abba akartam hagyni, de mondták az ismerősök, hogy ne tegyem. Így mára körülbelül negyven országból származó gyűjteményt alakítottam ki. A környező országok közül mindenhonnét van példányom, de távoli helyekről is, még a Csendes-óceán környékéről is akad – sorolta Gazsó Lajos.

Negyven zsáknyi doboz egy berekfürdői padláson

E különös kincsvadászatban sokat köszönhet ismerősi körének. Az évek során – mint mondta – rokonai, barátai ha idegenbe mentek, utána egy-két üres dobozzal tértek vissza. Merthogy a polcra csak üres példány kerülhet. Ő maga egyébként sosem indult el sehova kifejezetten „sörvadász” céllal.