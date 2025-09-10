56 perce
Sokan hanyatt estek már a látványtól: benyitottunk a tiszafüredi sörös szentélybe – galériával
Tiszafüred legmenőbb garázsa Gazsó Lajosé, pedig a nyugdíjas műszaki ellenőrnek nincs is autója. Amit a zár mögött tart, arra mégis a legtöbb férfi csettintene: egy életen át tartó munka révén kétezer, különféle sörösdobozból álló gyűjteményt halmozott fel. Miért és honnan szortírozta ki e színes válogatást? Kik segítették negyven országot érintő gyűjtőmunkáját? Mit szól neje a furcsa hóbortjához? Ez mind kiderül írásunkból.
Minden az első sörrel kezdődött… Gazsó Lajos szinte gyerek volt még, amikor az első Zipfert hazavitte, és onnantól nem volt számára megállás... Mármint a gyűjtésben. Merthogy a tiszafüredi férfi nem az alkohol rabja, sört is csak hébe-hóba fogyaszt. A sörösdobozokat bezzeg annál szívesebben állítja ki odahaza. Olyannyira, hogy mára kétezer, különböző fajtájú dobozzal ékesítette otthoni garázsát. A minap hírportálunk számára is felnyitotta a tárolót, és megmutatta egyedülálló kollekcióját.
Még a Csendes-óceán térségéből is van sörösdoboza
A garázsban persze autó már nem áll. És nekünk is érdemes volt macska-mód közlekedni, hiszen egy rossz mozdulat, és megindul a mind a négy falra, külön polcrendszerekre, akkurátus pontossággal felfuttatott gyűjtemény.
– Volt már, amelyik „lekéredzkedett”. És megesett az is, hogy törölgetés közben vagy kétszáz darab leesett. Volt hangja rendesen! – mesélte ottjártunkkor Lajos. Mint a nyugdíjas műszaki ellenőr elmondta, negyven éve vitte haza azt a bizonyos Zipfert. Méghozzá azért, mert akkortájt jöttek be az országba a nyugati márkák. Meglátta, érdekesnek tartotta, hát hazavitte. Az eredetileg fegyverneki férfi szülővárosa (akkor még faluja) után élt Karcagon, Kenderesen, Kisújszálláson, ahová éppen tanulmányai vagy munkája vitte. De ment vele a gyűjtemény is, amely egyre gyarapodott, míg végül az utóbbi 24 évben Tiszafüreden kiteljesedett.
– Már abba akartam hagyni, de mondták az ismerősök, hogy ne tegyem. Így mára körülbelül negyven országból származó gyűjteményt alakítottam ki. A környező országok közül mindenhonnét van példányom, de távoli helyekről is, még a Csendes-óceán környékéről is akad – sorolta Gazsó Lajos.
Negyven zsáknyi doboz egy berekfürdői padláson
E különös kincsvadászatban sokat köszönhet ismerősi körének. Az évek során – mint mondta – rokonai, barátai ha idegenbe mentek, utána egy-két üres dobozzal tértek vissza. Merthogy a polcra csak üres példány kerülhet. Ő maga egyébként sosem indult el sehova kifejezetten „sörvadász” céllal.
Egy ilyen útja azért mégis akadt, és az a beszerzése különösen nagy fogásnak bizonyult. Mint mesélte, egyszer tudomást szerzett, hogy egy berekfürdői házaspár az övével azonos szenvedélynek hódol, de már ráuntak. Elment hozzájuk, és körülbelül negyven zsák dobozt zsákmányolt padlásukról – abból számos olyat válogatott ki, amelyek ma is a gyűjtemény részét képezik.
Akárhogy is: a kollekció tekintélyesre nőtt:
és még sok-sok származási helyű palack foglalja el ma a Gazsó-garázs falait. Némelyikük pedig bizonyosan nem pótolható, hiszen akadnak a válogatásban különkiadások is. És persze jócskán sorakoznak magyar dobozok is, csak Fradi-sörből van vagy féltucat.
Kedvenc darabja egyébként nincs, és azt sem tudná megmondani, melyikre a legbüszkébb, avagy melyiket tartja a legszebbnek. Annak viszont örül, hogy a hozzáértők elismerik munkáját, jó páran gratuláltak már gyűjteményéhez.
Azok közül, akik megnézték, sokan hanyatt estek már a látványtól
– fogalmazott.
„...azért hazahozza nekem”
Tudomása szerint a Tiszántúlon csak ő foglalkozik kifejezetten üres, 0,5 literes sörösdobozok gyűjtésével, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig csak hasonlókról tud. Igaz, korábban nem csupán fél literes, de 0,33-as palackokat is gyűjtött, ám azt a kollekciót feláldozta a családi béke oltárán.
– A feleségem megszüntette. Eléggé gyűjtötték a port... A nejem egyébként nincs elragadtatva a hobbimtól, néha van is belőle konfliktus. De azért ha kap egy-egy különleges példányt, hazahozza nekem – árulta el Gazsó Lajos, aki végtére is kiváló időskori foglalatosságnak tartja hobbiját.
