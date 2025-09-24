37 perce
Szárnyaltak a fakanálforgatók a délutáni pipiskedésen, díjazták a legeket – galériával, videóval
Remek hangulat, közösségi élmény és fenséges ízek – ez jellemezte a Délutáni pipiskedést Jászszentandráson. Ragyogó időben 16 csapat mérte össze gasztronómiai tudását a szárnyas ételek főzőversenyén, melyet első alkalommal rendeztek meg.
Igazi kulináris kalandban lehetett része annak, aki szeptember 20-án, szombaton ellátogatott Jászszentandrásra. A strand területe adott helyet az I. Délutáni pipiskedés elnevezésű főzőversenynek, amelyre csak szárnyas ételekkel lehetett nevezni.
Kik főzték a legjobb szárnyas ételeket Jászszentandráson?
Jókedvűen forgatták a fakanalat a lelkes csapatok a szombati közösségi eseményen, ahol minden a szárnyas finomságok kreatív elkészítéséről szólt. Mintegy 16 csapat nevezett a főzőversenyre, melyet három kategóriában – leves, főételek, grill és tárcsás – hirdettek meg. Az ételeket háromfős zsűri értékelte, az ízvilág mellett a tálalást is pontozták. Természetesen minden csapat kitett magáért, ezért az ételek kóstolásakor nem volt könnyű helyzetben a zsűri. Végül az összhatás alapján döntöttek és kialakult a sorrend:
Levesek kategóriában:
I. Ász Tisza Sziget Jászszentandrás
II. BabéRock
III. A jó, a rossz és a csúf
Főételek kategóriában:
I. Jász Kakasok
II. BabéRock
III. Éhenkórászok
Grill és tárcsás ételek kategóriában:
I. Gyüttmentek
II. Hergelők
III. Delfinidomárok
Az abszolút különdíjat a Grill GangBang nyerte, a legszebb tálalásért járó elismerést a jászszentandrási Férfi Nyugdíjas Klub vihette haza.
Délutáni pipiskedés JászszentandrásonFotók: Pesti József
