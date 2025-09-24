Szárnyaltak a fakanálforgatók a délutáni pipiskedésen, díjazták a legeket – galériával, videóval

Igazi kulináris kalandban lehetett része annak, aki szeptember 20-án, szombaton ellátogatott Jászszentandrásra. A strand területe adott helyet az I. Délutáni pipiskedés elnevezésű főzőversenynek, amelyre csak szárnyas ételekkel lehetett nevezni.

Remek hangulatban telt a Délutáni pipiskedés Jászszentandráson. A Jász Kakasok kakaspörköltje lenyűgözte a zsűrit a szárnyas ételek főzőversenyén

Kik főzték a legjobb szárnyas ételeket Jászszentandráson?

Jókedvűen forgatták a fakanalat a lelkes csapatok a szombati közösségi eseményen, ahol minden a szárnyas finomságok kreatív elkészítéséről szólt. Mintegy 16 csapat nevezett a főzőversenyre, melyet három kategóriában – leves, főételek, grill és tárcsás – hirdettek meg. Az ételeket háromfős zsűri értékelte, az ízvilág mellett a tálalást is pontozták. Természetesen minden csapat kitett magáért, ezért az ételek kóstolásakor nem volt könnyű helyzetben a zsűri. Végül az összhatás alapján döntöttek és kialakult a sorrend:

Levesek kategóriában:

I. Ász Tisza Sziget Jászszentandrás

II. BabéRock

III. A jó, a rossz és a csúf

Főételek kategóriában:

I. Jász Kakasok

II. BabéRock

III. Éhenkórászok

Grill és tárcsás ételek kategóriában:

I. Gyüttmentek

II. Hergelők

III. Delfinidomárok

Az abszolút különdíjat a Grill GangBang nyerte, a legszebb tálalásért járó elismerést a jászszentandrási Férfi Nyugdíjas Klub vihette haza.