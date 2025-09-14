2 órája
Jászberényben elárulták a TNT tagjai, kik hallgatják leginkább dalaikat – galériával, videóval
Nagy sikerű fellépést adott péntek este Jászberényben a TNT. Az együttes a Szerencsekoncertek jászsági állomásán beszélt megújulásról, jubileumukról és arról is, szerintük kik kíváncsiak leginkább zenéjükre.
Tömve volt péntek este a jászberényi JP Aréna melletti színpad. Ez persze nem is csoda, hiszen a Szerencsekoncertek keretében aznap olyan sztárfellépők adtak előadást a városban, mint az R-GO és a TNT. Utóbbi csapat tagjai újságíróknak néhány érdekességet is elmondtak berényi fellépésükkor.
Szerencsekoncertek: felkészült a TNT
– Erre a koncertre mondhatni tavaly felkészültünk, hiszen harminc éves jubileumunk van idén, amit tavasszal az MVM Dome-ben megünnepeltünk. Tulajdonképpen azt a műsort visszük végig ebben az évben. Mondhatjuk, hogy most már belerázódtunk… – mondta el Dobrády Ákos, a zenekar énekese. Hozzátette, a nyár jól sikerült számukra, mindig nagy közönség előtt és nagyon sokat játszhattak.
Zuber Krisztián, a csapat másik frontembere szerint van egy alapkorosztály, az ő korosztályuk, akik a kezdetektől követik munkásságukat. De egyre inkább észreveszik, hogy a fiatalabbak is csatlakoznak hozzájuk.
– Hallják a zenéinket a szüleiktől, és megszerették. A közönségünk így teljesen vegyesnek mondható – mondta el.
A TNT együttes is fellépett a jászberényi SzerencsekoncertenFotók: Pesti József
Kiváló fogadtatást kapott új szerzeményük
De beszéltek a megújulásról is, mint ismert egy éve új dalt hozott ki az együttes. Dobrády Ákos úgy látja, valóban sok fiatal megjelent közelmúltbeli fellépéseiken, és nagyon sokan az Ébren álmodtunk című új szerzeményüket várták.
– Vannak dalok, amelyek olyanok, mint a dupla sajtburger: nem maradhatnak ki a menüből, ezeket mindig el kell játszani. De egy zenekar életében a legfontosabb, hogy mindig meg tudjon újulni. Ez idén nagyon jól sikerült. Volt néhány dal, amiket korábban nem játszottunk, és most sikeresen beépítettünk a műsorba. De olyan dalaink is szerepeltek, amelyeket áthangszereltünk, de azért felismerhetőek maradtak – fejtette ki az énekes, hozzátéve: ezt a folyamatot tetézték új szerzeményükkel. Így szerinte hangzásban és érzésben is frissek tudtak maradni.
Szörnyű támadás Kenderesen, életveszélyesen megsérült egy édesapa
Mutatjuk a legnehezebb KRESZ-tesztet, amivel mostanában találkoztál