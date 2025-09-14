szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepő választ adtak

2 órája

Jászberényben elárulták a TNT tagjai, kik hallgatják leginkább dalaikat – galériával, videóval

Címkék#TNT#Szerencsekoncertek#fellépés

Nagy sikerű fellépést adott péntek este Jászberényben a TNT. Az együttes a Szerencsekoncertek jászsági állomásán beszélt megújulásról, jubileumukról és arról is, szerintük kik kíváncsiak leginkább zenéjükre.

Rózsa Róbert

Tömve volt péntek este a jászberényi JP Aréna melletti színpad. Ez persze nem is csoda, hiszen a Szerencsekoncertek keretében aznap olyan sztárfellépők adtak előadást a városban, mint az R-GO és a TNT. Utóbbi csapat tagjai újságíróknak néhány érdekességet is elmondtak berényi fellépésükkor.

Szerencsekoncertek, TNT, Jászberény, Dobrády Ákos, Zuber Krisztián, MVM Dome
TNT-koncert Jászberényben, a Szerencsekoncertek pénteki, városbeli állomásán
Fotó: Pesti József

Szerencsekoncertek: felkészült a TNT

Erre a koncertre mondhatni tavaly felkészültünk, hiszen harminc éves jubileumunk van idén, amit tavasszal az MVM Dome-ben megünnepeltünk. Tulajdonképpen azt a műsort visszük végig ebben az évben. Mondhatjuk, hogy most már belerázódtunk… – mondta el Dobrády Ákos, a zenekar énekese. Hozzátette, a nyár jól sikerült számukra, mindig nagy közönség előtt és nagyon sokat játszhattak.

Zuber Krisztián, a csapat másik frontembere szerint van egy alapkorosztály, az ő korosztályuk, akik a kezdetektől követik munkásságukat. De egyre inkább észreveszik, hogy a fiatalabbak is csatlakoznak hozzájuk.

– Hallják a zenéinket a szüleiktől, és megszerették. A közönségünk így teljesen vegyesnek mondható – mondta el.

A TNT együttes is fellépett a jászberényi Szerencsekoncerten

Fotók: Pesti József

Kiváló fogadtatást kapott új szerzeményük

De beszéltek a megújulásról is, mint ismert egy éve új dalt hozott ki az együttes. Dobrády Ákos úgy látja, valóban sok fiatal megjelent közelmúltbeli fellépéseiken, és nagyon sokan az Ébren álmodtunk című új szerzeményüket várták.

– Vannak dalok, amelyek olyanok, mint a dupla sajtburger: nem maradhatnak ki a menüből, ezeket mindig el kell játszani. De egy zenekar életében a legfontosabb, hogy mindig meg tudjon újulni. Ez idén nagyon jól sikerült. Volt néhány dal, amiket korábban nem játszottunk, és most sikeresen beépítettünk a műsorba. De olyan dalaink is szerepeltek, amelyeket áthangszereltünk, de azért felismerhetőek maradtak – fejtette ki az énekes, hozzátéve: ezt a folyamatot tetézték új szerzeményükkel. Így szerinte hangzásban és érzésben is frissek tudtak maradni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu