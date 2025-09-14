Jászberényben elárulták a TNT tagjai, kik hallgatják leginkább dalaikat – galériával, videóval

Tömve volt péntek este a jászberényi JP Aréna melletti színpad. Ez persze nem is csoda, hiszen a Szerencsekoncertek keretében aznap olyan sztárfellépők adtak előadást a városban, mint az R-GO és a TNT. Utóbbi csapat tagjai újságíróknak néhány érdekességet is elmondtak berényi fellépésükkor.

TNT-koncert Jászberényben, a Szerencsekoncertek pénteki, városbeli állomásán

Fotó: Pesti József

Szerencsekoncertek: felkészült a TNT

– Erre a koncertre mondhatni tavaly felkészültünk, hiszen harminc éves jubileumunk van idén, amit tavasszal az MVM Dome-ben megünnepeltünk. Tulajdonképpen azt a műsort visszük végig ebben az évben. Mondhatjuk, hogy most már belerázódtunk… – mondta el Dobrády Ákos, a zenekar énekese. Hozzátette, a nyár jól sikerült számukra, mindig nagy közönség előtt és nagyon sokat játszhattak.

Zuber Krisztián, a csapat másik frontembere szerint van egy alapkorosztály, az ő korosztályuk, akik a kezdetektől követik munkásságukat. De egyre inkább észreveszik, hogy a fiatalabbak is csatlakoznak hozzájuk.

– Hallják a zenéinket a szüleiktől, és megszerették. A közönségünk így teljesen vegyesnek mondható – mondta el.