Kitálalt Szikora Robi Jászberényben: „külföldre megyek”

Nem csalatkoztak várakozásaikban azok a jászságiak, akik ellátogattak péntek este a Szerencsekoncertek szervezésében megvalósuló R-GO fellépésre. Szikora Róbert együttesével óriási bulit csinált a JP Arénánál, ahol több ezren táncoltak, énekeltek az örökzöld slágerekre. A zenészlegenda a koncert előtt újságíróknak beszélt motivációiról, megújulásról, életviteléről.

Szikora Róbert a Szerencsekoncertek jászberényi állomásán. A zenészlegenda hamarosan Amerikában lép fel

Fotó: Pesti József

A Szerencsekoncertek jászberényi állomásán beszélt hivatásáról Szikora Róbert

– Mi adja a lendületet? A hivatás. Én nem jártam semmilyen zeneiskolába, de ismertem és szerettem a színpadot, és megvolt hozzá a hátterem, mivel a papám táncdalénekes volt. Nem is volt B terv az életemben: én erre születtem, 14 éves koromban beszálltam egy rákospalotai zenekarba, azóta le se jöttem a színpadról – mondta el a zenész.

A megújulás kapcsán arról szólt, igyekszik előre menekülni. Ebben segít, hogy hivatása megegyezik a munkájával és a hobbijával.

– Én minden nap ezzel foglalkozom. És ha valamivel mindennap foglalkozol, az sikert hoz – fogalmazott.

Amerikában lép fel októberben

Van persze lelki muníciója is.

– Hívő, templomba járó ember vagyok. Régen futottam, most teniszezem. Normálisan élek. Nem hajnalban fekszem le, nem rúgok be, nem kábítószerezek. A kereszténység ebben a tekintetben is nagyon fontos, mert sok jó dolgot hoz be az ember életébe. Többek között az alázatot – magyarázta Szikora Róbert, aki szerint a megújulásban is része lehet a jó isten kegyelmének.

De megosztotta közeljövőbeli terveit is, például, hogy külföldre megy.

– Október végén Amerikába utazom, New Yorkban és Floridában lépek fel. Az idő tájt jelenik majd meg duettlemezem is Verhetetlen tizenegy címmel. Ebben közös dalok jelennek meg olyan zenészekkel, színészekkel, mint például Demjén Ferenc, Fenyő Miklós, Charlie, Gubik Petra, Geszti Péter, de benne lesz a VALMAR-ral közös Balatoni lány című dal is – árulta el a legendás zenész.