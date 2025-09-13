Több ezer jászberényi kiáltott fel, mikor égő fáklyával a kezében Szikora Robi kiszaladt eléjük – videóval, galériával

– Lehet még kicsit hangoskodni! – kiáltotta a jászberényi közönségnek Dobrády Ákos péntek este fél nyolckor, a JP Arénánál felállított színpadról. Az persze igaz, hogy a Szerencsekoncertek nevű fellépés nézőit akkorra már nemigen kellett lármára noszogatni. Hiszen a Dobrády és Zuber Krisztián fémjelezte TNT együttes berényi koncertjének résztvevőit addigra már kellő hangulatba hozta a népszerű magyar popegyüttes.

Szikora Róbert és az R-GO is a Szerencsekoncertek jászberényi állomásának sztárfellépője volt

Fotó: Pesti József

Az első próbaakkordok egyébként délután hat óra táján hangzottak fel az aréna mellett, nagyjából akkor kezdtek szállingózni a berényiek a színpad köré is. Merthogy az előadások ingyenesek voltak. A Szerencsekoncertek egy nyolcvanhárom állomásból álló sorozat, amelyet azért indított el a Szerencsejáték Zrt., mert közel négy évtized után megújult a Hatoslottó. A szelvények közül idén szeptembertől már hetente kétszer sorsolnak, ettől dinamikusabbá válik a játék.