Több ezer jászberényi kiáltott fel, mikor égő fáklyával a kezében Szikora Robi kiszaladt eléjük – videóval, galériával
Előbb a TNT robbantott Jászberényben, majd színpadra lépett Szikora Róbert és az R-GO. A Szerencsekoncertek jászberényi állomásán jártunk.
– Lehet még kicsit hangoskodni! – kiáltotta a jászberényi közönségnek Dobrády Ákos péntek este fél nyolckor, a JP Arénánál felállított színpadról. Az persze igaz, hogy a Szerencsekoncertek nevű fellépés nézőit akkorra már nemigen kellett lármára noszogatni. Hiszen a Dobrády és Zuber Krisztián fémjelezte TNT együttes berényi koncertjének résztvevőit addigra már kellő hangulatba hozta a népszerű magyar popegyüttes.
Az első próbaakkordok egyébként délután hat óra táján hangzottak fel az aréna mellett, nagyjából akkor kezdtek szállingózni a berényiek a színpad köré is. Merthogy az előadások ingyenesek voltak. A Szerencsekoncertek egy nyolcvanhárom állomásból álló sorozat, amelyet azért indított el a Szerencsejáték Zrt., mert közel négy évtized után megújult a Hatoslottó. A szelvények közül idén szeptembertől már hetente kétszer sorsolnak, ettől dinamikusabbá válik a játék.
A TNT együttes is fellépett a jászberényi SzerencsekoncertenFotók: Pesti József
Szerencsekoncertek: visszaadnak valamit a játékosoknak
Mint Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője a helyszínen elmondta, egykor a Hatoslottó sorsolása vidéki helyszínekhez kötődött, ezért szervezték meg a koncertsorozatot.
– Kisebb és nagyobb városokba is ellátogatunk, mintegy hatvan fellépővel, zenekarral. Úgy gondoljuk, hogy ezzel visszaadunk valamit a játékosainknak. Közösségi élménnyel, a zene szeretetével, magyar fellépőkkel – emelte a szóvivő az ingyenes sorozatról. Panulin Ildikó hozzátette, koncerteket október 19-ig tartanak országszerte a programon belül.
Köszönetet mondott a kezdeményezésért a térség országgyűlési képviselője. Mint Pócs János újságíróknak elmondta, négyórás, ingyenes koncertet kapott a Jászság. A rendezvény legfontosabb üzenete szerinte az, hogy mindenki érezze jól magát, aki pedig az országban nagy profitot szerez, annak érdemes adni valamit az embereknek.
Felcsendültek az R-GO számok a Szerencsekoncertek jászberényi helyszínénFotók: Pesti József
Hatalmas bulit csinált Jászberényben a TNT és az R-GO
Időközben lement a nap, és vele együtt lement egy rakás olyan TNT-sláger is, amelyek betéve tudnak generációk. A fiú (már inkább férfi) banda pedig a kilencvenes-kétezres évek slágerei mellett újdonságokat is hozott a közben többezresre duzzadt jászberényi közönségnek. A csapat hatalmasat dolgozott a színpadon, alaposan kitettek magukért, a hallgatóság legnagyobb örömére.
Akárcsak az est másik sztárfellépője: Szikora Róbert és az R-GO. A zenészlegendának már az antréja emlékezetes volt: lángoló fáklyával a kezében, a csikidám ritmusára rohant be a színpadra, majd teniszlabdát rúgott a közönség soraiba.
Majd felharsantak az ismert és a még ismertebb dalok:
- Szerelmes vagyok, mint egy nagyágyú,
- Ne félj, te kis bolond!,
- Rég várok valakire,
- Szeretlek is + nem is,
- Létezem,
- Ballag a katona.
A nézősereg táncolva, tapsolva, R-GO-zászlókat lengetve fogadta a koncertet: valóban úgy érezhették magukat, mint akinek kihúzták a szelvényét.
