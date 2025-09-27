Kerekeztek, pontokat gyűjtöttek, majd kvízben csaptak össze a csapatok az értékes fődíjért

A Szolnok 950 jubileumi év egyik legizgalmasabb civil kezdeményezése kétségkívül a Gördögök Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület „Szolnok 950 jubileumi pontgyűjtés” elnevezésű játéka volt. Több száz lelkes résztvevő kerekezte és gyalogolta végig a város több mint 180 kijelölt pontját – emléktábláktól kezdve a templomokon át egészen a Tiszavirág hídig –, QR–kódokat vadászva, pontokat gyűjtve és közben felfedezve Szolnok rejtett értékeit.

Szolnok 950 jubileumi játék döntősei

Fotó: Major Angéla

Szolnok 950 jubileumi játék döntője

A játékban több százan indultak, közülük több mint százan elérték, sőt túl is szárnyalták a bűvös 950 pontot. A nagy hajrá azonban szeptember 26-án az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Erkel termében zárult, ahol a döntőn a legaktívabbak már nem pedálokkal, hanem tudással versenyeztek.

Kvízben dőlt el a végső győzelem

A kvízmester szerepét Gyimesi Bernadett vállalta, aki rutinosan, a Tisza Moziban szerzett évek óta tartó kvízvezetői tapasztalatával vezette a játékot.

Úgy állítottam össze a kérdéseket, hogy legyen köztük könnyű is, hogy mindenki sikerélménnyel távozzon, de akadtak olyan feladványok is, amelyeken komolyan meg kellett dolgozni a pontokért

– mondta a játék előtt.

A feladványokban meg kellett dolgozni a pontokért

Fotó: Major Angéla

Az asztalokra kiosztott kvízlapokkal, a kivetítőn felvillanó kérdésekkel és persze a feszültséggel teli hangulattal igazi versenyláz lengte be a termet. A szabály egyszerű volt, internetes segítség nélkül, tisztán a saját tudásból kellett válaszolni.