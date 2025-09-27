szeptember 27., szombat

Kerekeztek, pontokat gyűjtöttek, majd kvízben csaptak össze a csapatok az értékes fődíjért

Címkék#szoljon videó#Szolnok 950#jubileumi#játék

A Gördögök Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület jubileumi pontgyűjtő játéka igazi közösségi élménnyé vált. Több százan vadászták a QR-kódokat Szolnok 180 pontján, a legjobbak pedig szeptember 26-án izgalmas, Szolnok 950 jubileumi kvízben mérték össze tudásukat az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Major Angéla

A Szolnok 950 jubileumi év egyik legizgalmasabb civil kezdeményezése kétségkívül a Gördögök Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület „Szolnok 950 jubileumi pontgyűjtés” elnevezésű játéka volt. Több száz lelkes résztvevő kerekezte és gyalogolta végig a város több mint 180 kijelölt pontját – emléktábláktól kezdve a templomokon át egészen a Tiszavirág hídig –, QR–kódokat vadászva, pontokat gyűjtve és közben felfedezve Szolnok rejtett értékeit.

Szolnok 950 jubileumi játék döntősei
Fotó: Major Angéla

Szolnok 950 jubileumi játék döntője

A játékban több százan indultak, közülük több mint százan elérték, sőt túl is szárnyalták a bűvös 950 pontot. A nagy hajrá azonban szeptember 26-án az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Erkel termében zárult, ahol a döntőn a legaktívabbak már nem pedálokkal, hanem tudással versenyeztek.

Kvízben dőlt el a végső győzelem

A kvízmester szerepét Gyimesi Bernadett vállalta, aki rutinosan, a Tisza Moziban szerzett évek óta tartó kvízvezetői tapasztalatával vezette a játékot. 

Úgy állítottam össze a kérdéseket, hogy legyen köztük könnyű is, hogy mindenki sikerélménnyel távozzon, de akadtak olyan feladványok is, amelyeken komolyan meg kellett dolgozni a pontokért

– mondta a játék előtt.

A feladványokban meg kellett dolgozni a pontokért
Fotó: Major Angéla

Az asztalokra kiosztott kvízlapokkal, a kivetítőn felvillanó kérdésekkel és persze a feszültséggel teli hangulattal igazi versenyláz lengte be a termet. A szabály egyszerű volt, internetes segítség nélkül, tisztán a saját tudásból kellett válaszolni.

Szolnok 950 kvíz

Fotók: Major Angéla

Öt csapat állt rajthoz – családok, barátok, akik közösen járták végig a Két keréken a víz mentén kerékpártúra állomásait és gyűjtötték be a teljesített feladatok után a pontokat, most pedig közösen törhették a fejüket. A kérdések közt akadt, ami az emléktáblákhoz, szobrokhoz kapcsolódott, és volt, ami az évforduló történelmi jelentőségére kérdezett rá.

Nem csak tudás, szerencse is kellett

A fődíj az Accell Hunland Kft. felajánlásával egy kerékpár volt, melyet jelképesen Szutorisz–Szügyi Csongor, a Jubileumi Emlékbizottság titkára adott át a szerencsés nyertesnek
Fotó: Major Angéla

A fődíjat idén is az Accell Hunland Kft. kerékpárgyár ajánlotta fel, amely egy vadonatúj bicikli volt. Hogy ne kelljen a családoknak azon vitatkozni, ki tekerhet vele haza, a bringát a játék végén sorsolták ki.

A kvíz nyertese csapata, akik a nehéz kérdések ellenére is brillíroztak
Fotó: Major Angéla

A kvíz nyertese a Süveges Ildikó, Galambos Gergő és Galambos Sándor alkotta családi csapat lett, akik a nehéz kérdések ellenére is brillíroztak.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Jubileumi emlékérem és közösségi élmény

Az est különlegessége volt, hogy átadták a jubileumi emlékérmet is, amelyet Szabó Imre szobrászművész készített. Az egyik oldalon a Tiszába tükröződő régi és mai Szolnok látképe, a másikon a Garamszentbenedeki apátság alapítólevelének részlete látható, benne Szolnok első írásos említésével.

A 950 éves jubileumnak akkor van igazi értelme, ha az emberek részt vesznek benne, ha közösen fedezzük fel újra a városunkat
Fotó: Major Angéla

– A 950 éves jubileumnak akkor van igazi értelme, ha az emberek részt vesznek benne, ha közösen fedezzük fel újra a városunkat – hangzott el a megnyitón. A Gördögök játékának lényege pontosan ez volt: kerekezve, kódokat vadászva, majd kvízben összemérve az emlékeket és tudást, a közösség egyszerre szórakozott és gazdagodott.

 

