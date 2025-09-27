7 órája
Kerekeztek, pontokat gyűjtöttek, majd kvízben csaptak össze a csapatok az értékes fődíjért
A Gördögök Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület jubileumi pontgyűjtő játéka igazi közösségi élménnyé vált. Több százan vadászták a QR-kódokat Szolnok 180 pontján, a legjobbak pedig szeptember 26-án izgalmas, Szolnok 950 jubileumi kvízben mérték össze tudásukat az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.
A Szolnok 950 jubileumi év egyik legizgalmasabb civil kezdeményezése kétségkívül a Gördögök Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület „Szolnok 950 jubileumi pontgyűjtés” elnevezésű játéka volt. Több száz lelkes résztvevő kerekezte és gyalogolta végig a város több mint 180 kijelölt pontját – emléktábláktól kezdve a templomokon át egészen a Tiszavirág hídig –, QR–kódokat vadászva, pontokat gyűjtve és közben felfedezve Szolnok rejtett értékeit.
Szolnok 950 jubileumi játék döntője
A játékban több százan indultak, közülük több mint százan elérték, sőt túl is szárnyalták a bűvös 950 pontot. A nagy hajrá azonban szeptember 26-án az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Erkel termében zárult, ahol a döntőn a legaktívabbak már nem pedálokkal, hanem tudással versenyeztek.
Kvízben dőlt el a végső győzelem
A kvízmester szerepét Gyimesi Bernadett vállalta, aki rutinosan, a Tisza Moziban szerzett évek óta tartó kvízvezetői tapasztalatával vezette a játékot.
Úgy állítottam össze a kérdéseket, hogy legyen köztük könnyű is, hogy mindenki sikerélménnyel távozzon, de akadtak olyan feladványok is, amelyeken komolyan meg kellett dolgozni a pontokért
– mondta a játék előtt.
Az asztalokra kiosztott kvízlapokkal, a kivetítőn felvillanó kérdésekkel és persze a feszültséggel teli hangulattal igazi versenyláz lengte be a termet. A szabály egyszerű volt, internetes segítség nélkül, tisztán a saját tudásból kellett válaszolni.
Szolnok 950 kvízFotók: Major Angéla
Öt csapat állt rajthoz – családok, barátok, akik közösen járták végig a Két keréken a víz mentén kerékpártúra állomásait és gyűjtötték be a teljesített feladatok után a pontokat, most pedig közösen törhették a fejüket. A kérdések közt akadt, ami az emléktáblákhoz, szobrokhoz kapcsolódott, és volt, ami az évforduló történelmi jelentőségére kérdezett rá.
Nem csak tudás, szerencse is kellett
A fődíjat idén is az Accell Hunland Kft. kerékpárgyár ajánlotta fel, amely egy vadonatúj bicikli volt. Hogy ne kelljen a családoknak azon vitatkozni, ki tekerhet vele haza, a bringát a játék végén sorsolták ki.
A kvíz nyertese a Süveges Ildikó, Galambos Gergő és Galambos Sándor alkotta családi csapat lett, akik a nehéz kérdések ellenére is brillíroztak.
Jubileumi emlékérem és közösségi élmény
Az est különlegessége volt, hogy átadták a jubileumi emlékérmet is, amelyet Szabó Imre szobrászművész készített. Az egyik oldalon a Tiszába tükröződő régi és mai Szolnok látképe, a másikon a Garamszentbenedeki apátság alapítólevelének részlete látható, benne Szolnok első írásos említésével.
– A 950 éves jubileumnak akkor van igazi értelme, ha az emberek részt vesznek benne, ha közösen fedezzük fel újra a városunkat – hangzott el a megnyitón. A Gördögök játékának lényege pontosan ez volt: kerekezve, kódokat vadászva, majd kvízben összemérve az emlékeket és tudást, a közösség egyszerre szórakozott és gazdagodott.
