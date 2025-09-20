Családi csillagkör, éjszaka urai – így futott Szolnok hatszáz emberrel – videóval, galériával

Alig lehetett parkolóhelyet találni péntek este a Véső úti sporttelepen. Már ebből is látszott, hogy óriási az érdeklődés az aznapra meghirdetett szolnoki éjszakai futásra. A Fényfutáson végül összesen mintegy hatszázan vettek részt, a legifjabbaktól az idősebb korosztályokig rengetegen koptatták péntek éjjel a rekortánpályát.

Fotó: Rózsa Róbert

Három távból választhattak a futók: a legtöbben a két kilométeres „Családi csillagkörre” neveztek be, de viszonylag sokan rótták a köröket az 5200 méteres „Éjszakai kihíváson” is. A legbevállalósabbak pedig az „Éjszaka urai” nevű 10 ezer méteres távot is teljesíthették. A rajt előtt a futók közös bemelegítéssel hangoltak, a helyszínen büfével, filmvetítéssel is várta az érdeklődőket a szervező Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola.