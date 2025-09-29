Didi és csapata csinálta a bulit a szüreti felvonuláson Jászfelsőszentgyörgyön

Nagyszabású szüreti felvonulással készült Jászfelsőszentgyörgy szeptember 27-én szombaton. A jubileumi, immár 30 éves hagyományőrző programon Zelenai Tibor Károlyné polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, melyen közelgő nyugdíjba vonulása alkalmából elbúcsúztatták Ménkű Jánost.

Remek volt a hangulat a XXX. Szüreti felvonuláson Jászfelsőszentgyörgyön

Fotó: Pesti József

A Gosztony Aladár Közösségi Szintértől aztán zenés kíséretben táncosok, lovaskocsik, csikósok indultak végig a község utcáin, hogy pazar tánccal, ízlésesen feldíszített hintókkal elkápráztassák el a helyi és a környező településekről érkezőket. A vénasszonyok nyarát idéző kellemes napsütésben fogyott is bor, no meg a pálinka, kellően megadva az alaphangulatot az esti szüreti bálra. A hajnalig tartó rendezvényen a talpalávalót a Muzsika TV-ből ismert előadó, Didi és csapata szolgáltatta mindenki elismerésére.