Didi és csapata csinálta a bulit a szüreti felvonuláson Jászfelsőszentgyörgyön
Szeptember végéhez közeledve országszerte számos településen rendeznek szüreti felvonulásokat. Ezek a zenés-táncos mulatságok az őszi termést és a borosgazdák munkáját ünneplik, melyből immár harmincadik alkalommal Jászfelsőszentgyörgy sem maradhatott ki.
Nagyszabású szüreti felvonulással készült Jászfelsőszentgyörgy szeptember 27-én szombaton. A jubileumi, immár 30 éves hagyományőrző programon Zelenai Tibor Károlyné polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, melyen közelgő nyugdíjba vonulása alkalmából elbúcsúztatták Ménkű Jánost.
A Gosztony Aladár Közösségi Szintértől aztán zenés kíséretben táncosok, lovaskocsik, csikósok indultak végig a község utcáin, hogy pazar tánccal, ízlésesen feldíszített hintókkal elkápráztassák el a helyi és a környező településekről érkezőket. A vénasszonyok nyarát idéző kellemes napsütésben fogyott is bor, no meg a pálinka, kellően megadva az alaphangulatot az esti szüreti bálra. A hajnalig tartó rendezvényen a talpalávalót a Muzsika TV-ből ismert előadó, Didi és csapata szolgáltatta mindenki elismerésére.
XXX. Szüreti felvonuláson JászfelsőszentgyörgyönFotók: Pesti József
