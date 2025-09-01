1 órája
Elhagyott telefonfülkét találtak az erdőben, egy egész falu tűnt el körülötte
Ilyen az, amikor a természet elnyeli, amit valaha az ember állított. Egy magányos telefonfülke úgy áll a sűrű növény között, mintha mindig is oda tartozott volna. De hogyan került oda?
Bizarr látvány az elhagyott, kibelezett telefonfülke, melyet lassan teljesen benő a természet. A sűrű gaz magasra nőtt, és úgy ölelik körül, mintha mindig is az erdő része lett volna. Pedig valaha szinte egy egész kis falu, nyaralók álltak előtte sorban, a földút mentén, Tiszapüspöki szélén, hogy tulajdonosaik néhány perc erejéig elérjék a külvilágot. A készülék már nincs a helyén, csupán az oszlopon álló, esőtől védő burkolat maradt meg, rozsdásodó mementóként. A festék lepattogzott, a felirat megkopott, de még mindig kivehető, mintha az idő sem bírná teljesen eltüntetni a múlt nyomait.
Egykor fontos funkcióval bírt az elhagyott telefonfülke
Szinte hihetetlen belegondolni, hogy alig három évtizede még a vonalas telefon is ritkaságnak számított, ma pedig akadnak, akik nem is láttak ilyet. Telefonfülkét pedig végképp nem. Pedig volt idő, amikor a fülkék előtt kígyózó sorok gyűltek össze, és az idegőrlő várakozás része volt a mindennapoknak. Egy-egy hívás sosem ért rá, a türelmetlen toporgás közben pedig mindenki a saját ügyét tartotta a legfontosabbnak.
A nyilvános fülkék egykor zajos, emberi történetek színterei voltak. A telefonkagyló kézről kézre járt. Volt aki munkaügyet intézett, más a hivatalnak panaszkodott, hol barátokat hívtak, vagy titkos találkákat egyeztettek a vonalon át. Ezek a nyilvános telefonok tele voltak élettel, a hétköznapok drámáival és apró örömeivel. Ma viszont már alig maradt néhány belőlük...
Sorra szerelték le a készülékeket, volt, ahol a fülke maradt
Nem véletlen, hogy a szolgáltatók – köztük a Matáv, majd a Magyar Telekom – a kétezres évektől sorra szerelték le az alig használt készülékeket. Volt, melyik hetente már csak néhány percnyi beszélgetést bonyolított le. A tiszapüspökiben álló kibelezett telefonfülke ezért több, mint egy urbex-lelet: egy letűnt korszak jelképe, mely még idézi a nyári üdülések hangulatát.