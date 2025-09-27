szeptember 27., szombat

Szolnok

9 perce

Tiszai Hal Napja: megkezdődött a halfőzés, indul a pecaverseny – videóval

Címkék#esemény#pecaverseny#szoljon videó#tiszai hal napja#verseny

A bográcsok alá gyújtottak Szolnokon, és megkezdődött a főzőcsapatok versenye a parázs felett. A Tiszai Hal Napja idei rendezvényén huszonöt csapat méri össze tudását halételek készítésében.

Mészáros Géza

„Borús nap, derűs hangulat!” – ezzel a felkiáltással gyújtottak a bográcsok alá és izzították a parazsakat a mobiltűzhelyekben szombaton a 12. szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál főzőcsapatai. A pénteki halosztást követően szombaton hajnalban már felpucolva és beirdalva kerültek lábasokba és serpenyőkbe a szőke folyó kincsei.

Tiszai Hal Napja
Elkezdődött a főzés a 12. Tiszai Hal Napja rendezvényen, Szolnokon
Fotó: Kiss János / Forrás: MW-Archív

Szombaton kora reggel még javában pakoltak a főzőcsapatok és az árusok a Tiszai hajósok terén és az Országzászló alatti rakparton, az esemény moderátora, Molnár Róbert is még próbálta a hangtechnikát a színpadon. A gyermekhorgászoknak felállított két medence is még víztől és halaktól üresen tátogott, a pecaverseny résztvevői pedig még az etetés fázisában voltak.

Izgalmas ízeket ígér a Tiszai Hal Napja

A 12. szolnoki Tiszai Hal Napja főzőversenyén összesen 25 csapat méri össze halételfőző tudományát. Három kategóriában tehetik próbára tudásukat a résztvevők – halászlé, sült hal és egyéb –, s hogy melyikük nyeri el a zsűri tetszését, az szombaton délután 14.15-kor derül ki. Mint ismert, a nevezett csapatok képviselői még pénteken vették át a Közép-Tisza Vidéki Horgászegyesületek Szövetsége által biztosított 3-3 kilós tiszai halat Rózsa Józseftől, a Szolnoki Sportcentrum ügyvezető igazgatójától és Donkó Pétertől, a horgászszövetség vezetőjétől.

A szervezők mindenkit várnak az egész napos rendezvényre, melyen minden a halról szól...

 

