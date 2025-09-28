szeptember 28., vasárnap

Csíkos napernyőtől Jeremy-ig

2 órája

Fergeteges koncertet adott Hevesi Tamás Szolnokon – videóval, galériával

Címkék#szoljon videó#Tiszai Hal Napja#Hevesi Tamás#koncert

Hevesi Tamás koncertje koronázta meg a szombati fesztiválnapot Szolnokon. A Tiszai Hal Napja közönsége a Tiszai hajósok terén élvezhette a legendás slágereket.

Mészáros Géza

A 12. szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál szombati napja Hevesi Tamásnak a Tiszai hajósok terén tartott, estébe nyúló koncertjével ért véget.

Tiszai Hal Napja
Hevesi Tamás a Tiszai Hal Napja szombati napján adott nagykoncertet Szolnokon
Fotó: Nagy Balázs

Élmények és örökzöldek a Tiszai Hal Napja színpadán

Az életének első felében Ausztráliát is megjárt, az utóbbi időkben különböző látványos hazai televíziós show-műsorokban is szereplő előadó önéletrajzi emlékei felidézésével kötötte össze saját és a Névtelen Nulla együttesével játszott népszerű dalait, többek között a Csíkos napernyőt az Ezt egy életen át kell játszani című örökzöldet, vagy a Jeremy-t.

Hevesi Tamás koncert a Tiszai Hal Napján

Fotók: Nagy Balázs

