Fergeteges koncertet adott Hevesi Tamás Szolnokon – videóval, galériával

A 12. szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál szombati napja Hevesi Tamásnak a Tiszai hajósok terén tartott, estébe nyúló koncertjével ért véget.

Fotó: Nagy Balázs

Élmények és örökzöldek a Tiszai Hal Napja színpadán

Az életének első felében Ausztráliát is megjárt, az utóbbi időkben különböző látványos hazai televíziós show-műsorokban is szereplő előadó önéletrajzi emlékei felidézésével kötötte össze saját és a Névtelen Nulla együttesével játszott népszerű dalait, többek között a Csíkos napernyőt az Ezt egy életen át kell játszani című örökzöldet, vagy a Jeremy-t. A halas fesztiválhoz kapcsolódóan tudhattuk meg róla azt is, hogy az 1964-es születésű énekes negyven éve vegetáriánus, pontosabban a húsok közül csak halat fogyaszt...