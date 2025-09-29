Tiszai Hal Napja: így készült idén a tavalyi győztes Machata-fivérek csoda-halászleve – videóval

A horgászverseny, a haltelepítés, a gyermekműsorok, koncertek, szakmai kiállítások, előadások és a halas vendéglátás között ott virított az ez évi Tiszai Hal Napja rendezvény koronája, a halászlé-főzőverseny is.

A hagyományos szolnoki Tiszai Hal Napja rendezvényen a szolnoki-rákóczifalvai Machata-fivérek halászlé- és sülthal-kategóriában is nevezték ételeiket. József (balról) és Zsolt, a halászlevükkel tavalyi győztes testvérpár idén egy virtigli halászlé-receptet osztott meg hírportálunkkal

Zsűri legyen a talpán, aki egy-egy hallé-viadal legjobbikát ki tudja választani a többi ízletes csoda közül. Pont(y) azért, mert nincsen két egyforma halászlé. Az meg azért van, mert nincs két egyforma hal, nincs két azonos ízlésvilágú szakács, nincs két azonosan ízesített hallé.

A Tiszai Hal Napja egyik ékköve a halászlé-főzőverseny

A szombati halászlé-főzőversenyen hírportálunk a szolnoki és rákóczifalvai kötődésű Machata-fivéreket kérte fel arra, meséljenek, ők miként készítik el a tiszai halászlét. Zsolt és József halétel-készítési hozzáértését tulajdonképpen aligha akad, aki megkérdőjelezné, hiszen 2024-ben ők nyerték el a Tiszai Hal Napja legjobb halászlének járó óriásfakanalat.

– Akárcsak a vetélytársaink, mi is az előző nap kaptunk három pontyot a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségétől. Ezekhez fogtunk és szereztünk be még márnát, amurt, szürke harcsát, és több más halfajtát is, amelyek a Tiszában élnek, hogy keveredjenek az ízek. Őket még pénteken felpucoltuk, összedaraboltuk, majd pedig a további előkészítő munkákat is elvégeztük – magyarázzák az elmaradhatatlant.

– Minél nagyobb a bogrács, annál ízletesebb lesz az étel, és annál több barátot tudunk majd meghívni az asztalunkhoz! – mondták el vidáman a fivérek.

– A bográcsba először zsiradékot teszünk, a felpucolt vöröshagymát megüvegesítjük, és az alaplébe is teszünk piros paprikát. Őrölt paprikából forrás előtt és forrás után is mértékkel teszünk. A passzírozásra elektromos géppel segítünk rá. Ekkora mennyiségben két-három óra alatt fő készre a halászlé, amelyet főzés közben és utána is lehet a szakács szája íze szerint sózni, csípősözni – foglalták össze a halászlé elkészítésének egyszerű módját a Machata-testvérek, kiknek baráti társasága ujjongva, lelkesen, de már nagyon éhesen is várták, hogy a bográcsban fortyogó halászlé a tányérjukba kerüljön.