Ez a titkos gomb kitisztítja a mosógéped, mutatjuk, hol találod

A mosógép manapság minden háztartás egyik alapeszköze. Van, ahol hetente egyszer megy, máshol akár naponta, kétnaponta is. Az azonban biztos, hogy a rendszeres használat nyomot hagy a gépünkön. Legtöbbször ilyen esetben azonnal a tisztítószerekhez nyúlunk, ám sokszor van más megoldás is, ami nem más, mint egy titkos gomb a mosógépen.

A modern mosógépekben titkos gombbal is elérhető az öntisztító program

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Ha a ruha tiszta lesz mosás után, a gép miért nem?

Sokakban felmerül a kérdés, hogy ha a mosás következtében a ruha tiszta lesz, akkor a mosógép miért nem tisztul meg? A válasz nem túl bonyolult. A mosópor, az öblítő, valamint a vízkő apró részecskéi idővel lerakódnak a gép belsejében, ezek együtt pedig tökéletes helyet teremtenek a baktériumok elszaporodásának. Ezért van szükség a mosógép dobjának rendszeres tisztítására.

De hol van a titkos gomb?

A modern mosógépek többségében van öntisztító program, amihez sokszor elég egy gombkombinációt megnyomni. Van olyan készülék, ahol az „Intenzív mosás” és a „Gyűrődésvédelem” gomb egyidejű megnyomása után jelenik meg a kijelzőn a „Dobtisztítás” opció, más gépeknél pedig az öblítés gomb öt másodperces nyomva tartása indítja el a tisztítóprogramot.

