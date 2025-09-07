Tószegi Nyárutó
Helyi és országos sztároknak tapsoltak a tószegiek – galériával, videóval
Színes programok és sztárfellépők várták a közönséget a hagyományos Tószegi Nyárutón.
A Tószegi Nyárutó ingyenes programjai szombat kora délutántól várták a helyieket és a vendégeket a sportpályán. Kezdésként a Tószegei Általános Iskola és Óvoda csoportjainak és osztályainak tapsolhattak, majd ismert zenészek és együttesek fellépései szórakoztatták a résztvevőket. Este pedig tűzijáték zárta a rendezvényt.
Tószegi Nyárutó, 2025Fotók: Mészáros János
