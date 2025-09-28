Elképesztő helyekre vezettek a titkos túraútvonalak, százak fedezték fel Szolnok kincseit

Már reggel fél nyolckor benépesült a Fregatt Club előtti tér gyalogosokkal és kerékpárosokkal. A túra célja nem más, mint megismertetni a város nevezetességeit, bemutatni a kevésbé, vagy csak kevesek által ismert szép tájakat.

Egy kiadós túra keretében százak fedezték fel Szolnok rejtett kincseit

Fotó: Kiss János

Négy táv közül is válaszhattak a túra résztvevői

A résztvevők megtudhatták többek között azt is, hogy hol van a Fekete város, a Malomszögi híd, a Gazdák hídja, a Százlábú híd, a Tiszavirág gyalogos híd és rejtett ösvényeken keresztül még számos különleges helyre juthattak el. A gyorsaság nem számított, mindenki a maga tempójában tehette meg a vállalt távot. A Tisza-híd lábától folyamatosan indították a túrázókat, akik választhattak 12, 20, 30 és 50 kilométeres táv közül is, ez utóbbi a kerékpárosokra vonatkozott.