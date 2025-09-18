El sem hiszed, milyen menő autót vehetsz egy iPhone árából

Eljött a szeptember közepe, és sokan már tűkön ülve várták az új iPhone-ok megjelenését. Húzós ára ellenére is sokan szeretik ezeket a készülékeket, olyannyira, hogy sok más szolgáltató mellett a hivatalos Apple oldalon is van lehetőség előrendelésre.

Egy új iPhone árából akár autót is lehet venni

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Mennyibe kerül az új iPhone?

A portál adatai szerint a 3 új készülékből a legolcsóbb indulóára 399.999 forint, míg a legdrágábbé 549. 990 forint. Azonban, ha minden extrát kérünk, és egy PRO MAX-ot vásárolunk 2 TB-os tárhellyel, akkor már gyorsan 999.999 forintot mutat a rendszer. „Ebből már egy autót is lehetne venni” – ötlött fel bennünk a gondolat. Ezen felbuzdulva pedig meg is néztük, milyen autónk lehetne, ha nem iPhone-ra költjük a pénzünket.

Mint a lakosság nagy része, mi is a hasznaltauto.hu oldalon kezdtünk el böngészni. A használt autók listájának legalján egy 400.000 forintos, első ránézésre szépen karbantartott Renult-t találtunk. Van benne központi zár, riasztó, elektromos ablakemelő elöl, valamint érvényes műszaki vizsgája van jövő év februárjáig.

A hirdetés leírása szerint: „Rozsdamentes kasznival, erős dinamikus motorral, szép belsővel, 5 literes fogyasztással” várja új gazdáját.

Egy új iPhone árából már simán tudunk venni egy autót

Forrás: hasznaltauto.hu

Maradva a francia vonalon és az ár nagyságánál, ha egy kicsit többet költünk, akkor 425.000 forintét a miénk lehet egy 1.4-es Peugeot 206. A benzines, 2026 januárig érvényes műszakival rendelkező autó néhány frissítésen már átesett. Cserélték a kipufogó dobot, a komplett vezérlést, és nincs egy éve, hogy új akkumulátort kapott – olvasható az ajánlatban.

Az autó érvényes magyar okmányokkal rendelkezik

Forrás: hasznaltauto.hu

Ha a lista másik végét is megnézzük és kimaxoljuk a „pénzünket”, akkor két szép példányt is találunk. Az egyik egy prémiumnak nevezett Kia Sorrento, míg a másik egy ugyancsak prémium Peugeot 308, mindkettő 999.000 forintba kerül.

Előbbi egy megkímélt állapotú városi terepjáró, ami jövő év végéig rendelkezik érvényes műszakival. Ahogy a leírásában olvasható, folyamatosan szervizeltette a jelenlegi tulajdonosa, és kiemelték, hogy minden extra tökéletesen működik.

Ez a KIA a lista drágábbik végén szerepel

Forrás: hasznaltauto.hu

És végül, de nem utolsó sorban nézzük a szintén közel egymillió forintos Peugeot 308-at. Az autó megkímélt állapotú, 2026 júliusáig rendelkezik műszakival és 218 000 kilométer van benne. A leírás szerint rozsdamentes kasztni, tökéletesen működő extrák, valamint szép belső várja az új tulajdonost.