25 perce
El sem hiszed, milyen menő autót vehetsz egy iPhone árából
Szeptember 19-től megvásárolhatók hazánkban a legújabb iPhone készülékek. Ahogy mindig, most is mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha az új széria valamelyikét szeretnénk birtokolni. Olyannyira drágák az új iPhone-ok, hogy az árukból használt autót is vásárolhatnánk.
Eljött a szeptember közepe, és sokan már tűkön ülve várták az új iPhone-ok megjelenését. Húzós ára ellenére is sokan szeretik ezeket a készülékeket, olyannyira, hogy sok más szolgáltató mellett a hivatalos Apple oldalon is van lehetőség előrendelésre.
Mennyibe kerül az új iPhone?
A portál adatai szerint a 3 új készülékből a legolcsóbb indulóára 399.999 forint, míg a legdrágábbé 549. 990 forint. Azonban, ha minden extrát kérünk, és egy PRO MAX-ot vásárolunk 2 TB-os tárhellyel, akkor már gyorsan 999.999 forintot mutat a rendszer. „Ebből már egy autót is lehetne venni” – ötlött fel bennünk a gondolat. Ezen felbuzdulva pedig meg is néztük, milyen autónk lehetne, ha nem iPhone-ra költjük a pénzünket.
Mint a lakosság nagy része, mi is a hasznaltauto.hu oldalon kezdtünk el böngészni. A használt autók listájának legalján egy 400.000 forintos, első ránézésre szépen karbantartott Renult-t találtunk. Van benne központi zár, riasztó, elektromos ablakemelő elöl, valamint érvényes műszaki vizsgája van jövő év februárjáig.
A hirdetés leírása szerint: „Rozsdamentes kasznival, erős dinamikus motorral, szép belsővel, 5 literes fogyasztással” várja új gazdáját.
Maradva a francia vonalon és az ár nagyságánál, ha egy kicsit többet költünk, akkor 425.000 forintét a miénk lehet egy 1.4-es Peugeot 206. A benzines, 2026 januárig érvényes műszakival rendelkező autó néhány frissítésen már átesett. Cserélték a kipufogó dobot, a komplett vezérlést, és nincs egy éve, hogy új akkumulátort kapott – olvasható az ajánlatban.
Ha a lista másik végét is megnézzük és kimaxoljuk a „pénzünket”, akkor két szép példányt is találunk. Az egyik egy prémiumnak nevezett Kia Sorrento, míg a másik egy ugyancsak prémium Peugeot 308, mindkettő 999.000 forintba kerül.
Előbbi egy megkímélt állapotú városi terepjáró, ami jövő év végéig rendelkezik érvényes műszakival. Ahogy a leírásában olvasható, folyamatosan szervizeltette a jelenlegi tulajdonosa, és kiemelték, hogy minden extra tökéletesen működik.
És végül, de nem utolsó sorban nézzük a szintén közel egymillió forintos Peugeot 308-at. Az autó megkímélt állapotú, 2026 júliusáig rendelkezik műszakival és 218 000 kilométer van benne. A leírás szerint rozsdamentes kasztni, tökéletesen működő extrák, valamint szép belső várja az új tulajdonost.
Mire kell figyelni autóvásárlásnál?
Ha használt autó vásárlásra adjuk a fejünket, fontos, hogy alaposak legyünk. Nem csak azért, mert esetleg hosszútávra választunk járművet, hanem azért is, mert a hozzá nem értő sofőrök könnyen elsiklanak fontos dolgok felett. Ha lehetőségünk van, mindenképpen vigyünk magunkkal egy szakembert, emellett legyünk résen, és figyeljünk meg minden apró jelet, ami hibára utalhat. Lehet ez egy furcsa zaj, egy szokatlanabb fényezés. Ezekről bővebben ebben a cikkben írtunk.
Ezeket nem érdemes választani!
A német közlekedési hatóság idén készített egy listát, melyen azok a használt autók szerepelnek, amik a leggyakrabban mennek tönkre. Ez a lista súlyozza a járművek meghibásodási arányát életkor és futásteljesítmény alapján, az eredményekből pedig kiderült, hogy mely használt autókkal gyűlhet meg leginkább a tulajdonosok baja. A beol.hu cikkében megnézheti, az ön kocsija szerepel-e a listán.