Utcazenészek hódították meg a jászkunsági várost, ilyen volt a nyár utolsó bulija – galériával, videóval

A borongós, esős időjárás sem szegte kedvét a fellépőknek, sőt a közönségnek sem: nagyszerű előadókkal, lelkes zenekedvelőkkel. remek dalokkal és az élőzene varázsával telt meg Jászberény főtere szombaton délután. A Nyárzáró Utcazene Fesztivált első alkalommal rendezték meg, a szervezők folytatást ígérnek.

Remek hangulatban, utcazene fesztivállal zárták a nyarat augusztus 30-án, szombaton Jászberényben. Nyolc helyszínen több mint 30 produkciót láthatott a közönség

Fotó: Pesti József

Sokszínűség jellemezte a Nyárzáró Utcazene Fesztivált

Jászberény szívében nyolc helyszínen: a Megyeház Presszó, a History Fagyizó és Szörpterasz, a D&D Kézműves Cukrászda, a Puncs Cukrászda, a Pizza Palota, a Birs Kávézó és Bisztró, a Krusovice Étterem és a Déryné Rendezvényház előtt szólt a fülbemászó zene szombaton. A térségből és az ország távolabbi pontjairól is érkeztek amatőr és profi énekesek, formációk a nyárzáró fesztiválra.

A közönség lelkesen sétált egyik helyszínről a másikra, ahol jobbnál jobb dalok csendültek fel. Mindenki találhatott zenei ízlésének megfelelőt, hiszen a blues, a jazz, a pop, a rock zenétől kezdve a középkori muzsikáig sokféle stílus képviseltette magát. A közönség szavazatát 33 zenész várta a rendezvényen, ami este a Retrockmánia zenekar közreműködésével fergeteges örömzenével és eredményhirdetéssel zárult a Conselve téren.

A díjakat Budai Lóránt polgármester adta át a nyerteseknek, megköszönve a színvonalas produkciókat és a támogatók segítségét. A fesztivált többek között piknik, hangszersimgató és táncház színesítette.