szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az örömzenének nincs párja

1 órája

Utcazenészek hódították meg a jászkunsági várost, ilyen volt a nyár utolsó bulija – galériával, videóval

Címkék#közönség#nyárzáró#szoljon videó#Utcazene#fesztivál#örömzene

Nyolc helyszínen több mint harminc előadó hódította meg a közönség szívét szombaton délután Jászberényben. Bár az időjárás nem volt túl kegyes a szervezőkhöz, ennek ellenére remek hangulatban telt az első Nyárzáró Utcazene Fesztivál.

Illés Anita

A borongós, esős időjárás sem szegte kedvét a fellépőknek, sőt a közönségnek sem: nagyszerű előadókkal, lelkes zenekedvelőkkel. remek dalokkal és az élőzene varázsával telt meg Jászberény főtere szombaton délután. A Nyárzáró Utcazene Fesztivált első alkalommal rendezték meg, a szervezők folytatást ígérnek. 

Sikeres volt az első utcazene fesztivál.
Remek hangulatban, utcazene fesztivállal zárták a nyarat augusztus 30-án, szombaton Jászberényben. Nyolc helyszínen több mint 30 produkciót láthatott a közönség
Fotó: Pesti József

Sokszínűség jellemezte a Nyárzáró Utcazene Fesztivált

Jászberény szívében nyolc helyszínen: a Megyeház Presszó, a History Fagyizó és Szörpterasz, a D&D Kézműves Cukrászda, a Puncs Cukrászda, a Pizza Palota, a Birs Kávézó és Bisztró, a Krusovice Étterem és a Déryné Rendezvényház előtt szólt a fülbemászó zene szombaton. A térségből és az ország távolabbi pontjairól is érkeztek amatőr és profi énekesek, formációk a nyárzáró fesztiválra.

 A közönség lelkesen sétált egyik helyszínről a másikra, ahol jobbnál jobb dalok csendültek fel. Mindenki találhatott zenei ízlésének megfelelőt, hiszen a blues, a jazz, a pop, a rock zenétől kezdve a középkori muzsikáig sokféle stílus képviseltette magát. A közönség szavazatát 33 zenész várta a rendezvényen, ami este a Retrockmánia zenekar közreműködésével fergeteges örömzenével és eredményhirdetéssel zárult a Conselve téren.

A díjakat Budai Lóránt polgármester adta át a nyerteseknek, megköszönve a színvonalas produkciókat és a támogatók segítségét. A fesztivált többek között piknik, hangszersimgató és táncház színesítette. 

Jászberényi utcazenei fesztivál

Fotók: Pesti József

A közönségszavazás eredménye: 

1. Hetedhét Duó

2. Sinka Hanna a Kaotizmus zenekarból

3. PR Blues Kombó

4. Kundóri

5. CstDzs Alt’ N’ Roll

6. TE+ÉN Akusztik Duó

Az első Nyárzáró Utcazene Fesztivál fellépői: First Aid Blues, CstDzs Alt’ N’ Roll, Retrockmánia, Tikos-középkori zene, Kundóri, Katz Sándor, Garden Music Duó, BaluFon Duó, Lipcsei Szilárd, Varga Márton és Forgó Bence, Kisboros Akusztik, B. K. V. csoport, Borits Péter, Devil's, Keira & the boys, Terenyi Krisztián, Schier Barna és Sverteczki Zsuzsa, Oszi & CO, Frank Drebin, Even Flow, Csak egy hang, Hetedhét Duó, Hanna a Kaotizmusból, Desperado's, TE+ÉN Akusztik Duó, Söndör, Blues Fathers, AudioRide, Asztalos Gyula, Kiss Ibolya, Mészáros Árpád, Csernus Erika, PR Blues Kombó

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu