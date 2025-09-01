1 órája
Utcazenészek hódították meg a jászkunsági várost, ilyen volt a nyár utolsó bulija – galériával, videóval
Nyolc helyszínen több mint harminc előadó hódította meg a közönség szívét szombaton délután Jászberényben. Bár az időjárás nem volt túl kegyes a szervezőkhöz, ennek ellenére remek hangulatban telt az első Nyárzáró Utcazene Fesztivál.
A borongós, esős időjárás sem szegte kedvét a fellépőknek, sőt a közönségnek sem: nagyszerű előadókkal, lelkes zenekedvelőkkel. remek dalokkal és az élőzene varázsával telt meg Jászberény főtere szombaton délután. A Nyárzáró Utcazene Fesztivált első alkalommal rendezték meg, a szervezők folytatást ígérnek.
Sokszínűség jellemezte a Nyárzáró Utcazene Fesztivált
Jászberény szívében nyolc helyszínen: a Megyeház Presszó, a History Fagyizó és Szörpterasz, a D&D Kézműves Cukrászda, a Puncs Cukrászda, a Pizza Palota, a Birs Kávézó és Bisztró, a Krusovice Étterem és a Déryné Rendezvényház előtt szólt a fülbemászó zene szombaton. A térségből és az ország távolabbi pontjairól is érkeztek amatőr és profi énekesek, formációk a nyárzáró fesztiválra.
A közönség lelkesen sétált egyik helyszínről a másikra, ahol jobbnál jobb dalok csendültek fel. Mindenki találhatott zenei ízlésének megfelelőt, hiszen a blues, a jazz, a pop, a rock zenétől kezdve a középkori muzsikáig sokféle stílus képviseltette magát. A közönség szavazatát 33 zenész várta a rendezvényen, ami este a Retrockmánia zenekar közreműködésével fergeteges örömzenével és eredményhirdetéssel zárult a Conselve téren.
A díjakat Budai Lóránt polgármester adta át a nyerteseknek, megköszönve a színvonalas produkciókat és a támogatók segítségét. A fesztivált többek között piknik, hangszersimgató és táncház színesítette.
Jászberényi utcazenei fesztiválFotók: Pesti József
A közönségszavazás eredménye:
1. Hetedhét Duó
2. Sinka Hanna a Kaotizmus zenekarból
3. PR Blues Kombó
4. Kundóri
5. CstDzs Alt’ N’ Roll
6. TE+ÉN Akusztik Duó
Az első Nyárzáró Utcazene Fesztivál fellépői: First Aid Blues, CstDzs Alt’ N’ Roll, Retrockmánia, Tikos-középkori zene, Kundóri, Katz Sándor, Garden Music Duó, BaluFon Duó, Lipcsei Szilárd, Varga Márton és Forgó Bence, Kisboros Akusztik, B. K. V. csoport, Borits Péter, Devil's, Keira & the boys, Terenyi Krisztián, Schier Barna és Sverteczki Zsuzsa, Oszi & CO, Frank Drebin, Even Flow, Csak egy hang, Hetedhét Duó, Hanna a Kaotizmusból, Desperado's, TE+ÉN Akusztik Duó, Söndör, Blues Fathers, AudioRide, Asztalos Gyula, Kiss Ibolya, Mészáros Árpád, Csernus Erika, PR Blues Kombó
Megfagyott a levegő, amikor egy különleges hüllő tekeredett az állatorvos karjára – galériával, videóval
Kihívások mellett lehetőségeket is rejt a kertészeti ágazat, így növelhetik versenyképességüket a termelők – galéria